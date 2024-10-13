Додано: Сер 24 чер, 2026 09:02

Дюрі-бачі написав: Через кілька копійок (які зняли як відсотки за покупки) залетів я в Сенсі на прибуток з ОВДП за кілька місяців... Схоже пора мені зав'язувати Через кілька копійок (які зняли як відсотки за покупки) залетів я в Сенсі на прибуток з ОВДП за кілька місяців... Схоже пора мені зав'язувати

Всегда оставляйте на карте денежку на копеечный процент за использование КЛ. И так со всеми банками, кто балуется с начислением копеек, с той лишь разницей, что в Сэнсе нужно ещё учитывать плату за РКО в 100 грн.Банки любят такие истории, как у вас. Думаю, все банки, которые начисляет эти копейки за использование КЛ, сознательно не информируют своих клиентов заранее о предстоящем начислении, сроках его погашения и, главное, о том, что будет, если вовремя не заплатить. Это нарушение со стороны банка, но доказать это банку нереально из-за подписанного кредитного договора, который составлен заведомо не в пользу клиента. Что тоже нарушение, но это прям надо очень глубоко копать.Я так в начале влетел с Кредит Днепром. Писал об этом в ветке. В моём случае комиссия в 0,75 грн превратилась в что-то около 3000 грн.