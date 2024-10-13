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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1167116811691170>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 10:58

Re: Ринок ОВДП

якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 12:01

tester3373 Понад 90% що 19-го. Залежить ще і від брокера. Сенс найоперативніший.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:33

Ой+
брокер же сам сенс.
тобто овдп сенса куплені через дію з виплатою на карту сенс-дія.
цікавить чи не будуть тупити більше 1го дня. тобто наскільки ймовірно шо виплатять 21го наприклад.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:41

tester3373 Тоді 99%, що 19-го і отримаєте, виходячи з попереднього досвіду.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 17:27

Re: Ринок ОВДП

  tester3373 написав:тобто наскільки ймовірно шо виплатять 21го наприклад

Маловероятно, но возможно. Желательно прям голову на плаху не класть, что в тот же день будет. Было, что и Сенс два дня опаздывал (по регламенту может до трёх). Кинто, как оказалось, себе и 5 дней в договор заложил. Месяц назад на день протормозил - тут прям истерика была.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 09:02

  Дюрі-бачі написав:Через кілька копійок (які зняли як відсотки за покупки) залетів я в Сенсі на прибуток з ОВДП за кілька місяців... Схоже пора мені зав'язувати


Всегда оставляйте на карте денежку на копеечный процент за использование КЛ. И так со всеми банками, кто балуется с начислением копеек, с той лишь разницей, что в Сэнсе нужно ещё учитывать плату за РКО в 100 грн.
Банки любят такие истории, как у вас. Думаю, все банки, которые начисляет эти копейки за использование КЛ, сознательно не информируют своих клиентов заранее о предстоящем начислении, сроках его погашения и, главное, о том, что будет, если вовремя не заплатить. Это нарушение со стороны банка, но доказать это банку нереально из-за подписанного кредитного договора, который составлен заведомо не в пользу клиента. Что тоже нарушение, но это прям надо очень глубоко копать.
Я так в начале влетел с Кредит Днепром. Писал об этом в ветке. В моём случае комиссия в 0,75 грн превратилась в что-то около 3000 грн.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 09:12

  Дюрі-бачі написав:Через кілька копійок (які зняли як відсотки за покупки) залетів я в Сенсі на прибуток з ОВДП за кілька місяців... Схоже пора мені зав'язувати

Тобто, вчасно не заплатили копійки за користування кредитом та вилетіли з пільгового періоду?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:17

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:Тобто, вчасно не заплатили копійки за користування кредитом та вилетіли з пільгового періоду?

Так. Заплатив стільки, як писало в системі що необхідно, щоб залишатись в пільговому періоді, не перевірив вчасно, вилетів з пільгового.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:27

Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:35

  asti написав:Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...

У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...
olexander_schur
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