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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36
olexander_schur написав: asti написав:
Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...
У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...
Только написал, пришел пуш о покупке, но зайти все-равно не дает.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.
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