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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:36

  olexander_schur написав:
  asti написав:Что с ИСЮ происходит, не могу в профиль зайти...

У меня тоже не работает. Еще в 15:07 успел купить бумаги, после сегодняшнего погашения. А сейчас уже все...


Только написал, пришел пуш о покупке, но зайти все-равно не дает.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42

icu

olexander_schur
Додатко на смарті працює. В мене на службовому комп'ютері взагалі їх платформа блокується, довелося звикнути до додатку. Якщо вдаться одразу признати кнопку фільтра в торгах, то все інше нормально.
andrey_spec
 
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