якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
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Додано: Суб 20 чер, 2026 10:58
Re: Ринок ОВДП
якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
Додано: Суб 20 чер, 2026 12:01
tester3373 Понад 90% що 19-го. Залежить ще і від брокера. Сенс найоперативніший.
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:33
Ой+
брокер же сам сенс.
тобто овдп сенса куплені через дію з виплатою на карту сенс-дія.
цікавить чи не будуть тупити більше 1го дня. тобто наскільки ймовірно шо виплатять 21го наприклад.
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:41
tester3373 Тоді 99%, що 19-го і отримаєте, виходячи з попереднього досвіду.
Додано: Суб 20 чер, 2026 17:27
Re: Ринок ОВДП
Маловероятно, но возможно. Желательно прям голову на плаху не класть, что в тот же день будет. Было, что и Сенс два дня опаздывал (по регламенту может до трёх). Кинто, как оказалось, себе и 5 дней в договор заложил. Месяц назад на день протормозил - тут прям истерика была.
Додано: Сер 24 чер, 2026 09:02
Всегда оставляйте на карте денежку на копеечный процент за использование КЛ. И так со всеми банками, кто балуется с начислением копеек, с той лишь разницей, что в Сэнсе нужно ещё учитывать плату за РКО в 100 грн.
Банки любят такие истории, как у вас. Думаю, все банки, которые начисляет эти копейки за использование КЛ, сознательно не информируют своих клиентов заранее о предстоящем начислении, сроках его погашения и, главное, о том, что будет, если вовремя не заплатить. Это нарушение со стороны банка, но доказать это банку нереально из-за подписанного кредитного договора, который составлен заведомо не в пользу клиента. Что тоже нарушение, но это прям надо очень глубоко копать.
Я так в начале влетел с Кредит Днепром. Писал об этом в ветке. В моём случае комиссия в 0,75 грн превратилась в что-то около 3000 грн.
Додано: Сер 24 чер, 2026 09:12
Додано: Сер 24 чер, 2026 14:22
На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Додано: Сер 24 чер, 2026 15:17
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:16
Минфин раздельно погашение и купон платит. Поэтому оно и на карту попадает отдельно и может быть с заметной паузой. Обычно в пределах нескольких часов. А если покупалось несколькими порциями, то количество платежей может и на количество порций умножаться. Всё это от ДУ зависит. Но счёт для выплат для погашения и купона одинаковый, конечно. В паспорте бумаги на это только одно поле.
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