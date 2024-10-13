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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48
Cellardoor написав:
На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
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Додано: Сер 24 чер, 2026 16:49
Мне Кинто до сих пор бабки на Моню не залил,
это у всех так?
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- Повідомлень: 4602
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- Подякували: 763 раз.
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