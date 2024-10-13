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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48

  Cellardoor написав:На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:49

Мне Кинто до сих пор бабки на Моню не залил,
это у всех так?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:14

Кінто

asti
Кінто не заплатив ще нікому :oops:
lavua67
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:49

  lavua67 написав:asti
Кінто не заплатив ще нікому :oops:
Отлегло... :) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:33

  VASH написав:Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?

Мені в застосунку таке пише:
Інформація щодо роботи системи

Шановні клієнти,

Після оновлення системи до версії 1.0.9 спостерігаються деякі неточності у роботі інтерфейсу та проблеми з відображенням розділу Інвестиційні сертифікати, в найближчий час проблеми мають бути усунені.
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:36

  VASH написав:Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
asti
 
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