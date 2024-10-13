Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:14
Кінто
asti
Кінто не заплатив ще нікому
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:58
Re: Ринок ОВДП
Сьогодні з обіду не можу зайти у застосунок ІКУ – видає «Помилка коду 502». Чи є у когось подібна проблема?
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:33
Мені в застосунку таке пише:
Інформація щодо роботи системи
Шановні клієнти,
Після оновлення системи до версії 1.0.9 спостерігаються деякі неточності у роботі інтерфейсу та проблеми з відображенням розділу Інвестиційні сертифікати, в найближчий час проблеми мають бути усунені.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:36
Я після обіду не міг зайти на їх сайт, також не давало купити Білогорськ у Дії, потім зміг зайти і папери з'явилися, але вже по вищий ціні. Зараз теж сайт працює нерівно.
Кінто так і не налив, Приват із запізненням.
Сенс був перший, потім Газ, потім ІСЮ//))
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