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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48

  Cellardoor написав:На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:51

Маякніть, будь ласка, як КІНТО почне виплачувати по ОВДП. А то все сьогодні пропали з "Дії", а виплат на жодну з трьох карт Дія - досі немає.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 11:00

Искатель

Вони надіслали email: "Затримка виплати погашення"
wig
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 11:51

Re: Ринок ОВДП

Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
angra
 
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