|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48
Cellardoor написав:
На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4604
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 чер, 2026 10:51
Маякніть, будь ласка, як КІНТО почне виплачувати по ОВДП. А то все сьогодні пропали з "Дії", а виплат на жодну з трьох карт Дія - досі немає.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6494
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 4881 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 25 чер, 2026 11:00
Искатель
Вони надіслали email: "Затримка виплати погашення"
-
wig
-
-
- Повідомлень: 5013
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 чер, 2026 11:51
Зайшов в ІКУ а там з цьогорічних один Бахмут продається. Приховали чи все розкупили ?
-
angra
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|55748
|
|
|0
|53034
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|60473
|
|