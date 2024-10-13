Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48
Додано: Чет 25 чер, 2026 16:46
ІКУ і Приват
Сьогодні намагався перевести власні кошти з Приватбанку на ICU, і не зміг обійти якусь комісію в 50 грн, раніше не було. Пішов іншим шляхом, і при спробі переказу на свій рахунок в моно - комісія 0.5%. Купити ОВДП через Дію - 0.2%. Чи я щось роблю не так, чи повністю обклали комісіями, і треба з КДВ Приватбанку знімати все налом, щоб принципово не платити банку.
Додано: Чет 25 чер, 2026 16:51
andrey_spec у вашому випадку тільки зняти готівку і покласти на моно, а звідти на іку за ІБАН. але чи варто робити ці рухи за 50грн?
Додано: Чет 25 чер, 2026 17:27
Re: Ринок ОВДП
Щодо Портмоне, сподівався, що після введення комісії (0.15%) знімуться обмеження 29999грн/місяць – виявилося даремно. Спробував прогнати пробні суми на поповнення рахунку в ІКУ через Портмоне із декількох банків. Виявилося що, наприклад, Альянс платіж проводить, але без попередження виявляється, що код МСС 6211 та стягнуто 4% комісії. Особисто вперше стикаюся щоб банк брав комісію за операції де Отримувач PRTMN *OBLIGAISONS. У яких банках ще так?
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