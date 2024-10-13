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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:48

  Cellardoor написав:На дія картку від моно, яку вказував при купівлі, сьогодні впали лише 223к за 223 овдп Соледар (до 24.06). А відсотки мають впасти окремо? На якийсь інший рахунок?
Какой брокер?
Обычно Алка раздельными платежами балуется//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:46

ІКУ і Приват

Сьогодні намагався перевести власні кошти з Приватбанку на ICU, і не зміг обійти якусь комісію в 50 грн, раніше не було. Пішов іншим шляхом, і при спробі переказу на свій рахунок в моно - комісія 0.5%. Купити ОВДП через Дію - 0.2%. Чи я щось роблю не так, чи повністю обклали комісіями, і треба з КДВ Приватбанку знімати все налом, щоб принципово не платити банку.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 16:51

andrey_spec у вашому випадку тільки зняти готівку і покласти на моно, а звідти на іку за ІБАН. але чи варто робити ці рухи за 50грн?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:27

Re: Ринок ОВДП

Щодо Портмоне, сподівався, що після введення комісії (0.15%) знімуться обмеження 29999грн/місяць – виявилося даремно. Спробував прогнати пробні суми на поповнення рахунку в ІКУ через Портмоне із декількох банків. Виявилося що, наприклад, Альянс платіж проводить, але без попередження виявляється, що код МСС 6211 та стягнуто 4% комісії. Особисто вперше стикаюся щоб банк брав комісію за операції де Отримувач PRTMN *OBLIGAISONS. У яких банках ще так?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:04

Re: Ринок ОВДП

Цікавить питання - в яких фінансових установах кращі пропозиції по придбанню доларових облігацій?
Madera
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 19:14

Re: Ринок ОВДП

Не міг два дні купити облігації через Сенс. Платіж успішний і нічого далі не відбувається. Виявилося, що додаток був не оновлений
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:25

  VASH написав:Щодо Портмоне, сподівався, що після введення комісії (0.15%) знімуться обмеження 29999грн/місяць – виявилося даремно. Спробував прогнати пробні суми на поповнення рахунку в ІКУ через Портмоне із декількох банків. Виявилося що, наприклад, Альянс платіж проводить, але без попередження виявляється, що код МСС 6211 та стягнуто 4% комісії. Особисто вперше стикаюся щоб банк брав комісію за операції де Отримувач PRTMN *OBLIGAISONS. У яких банках ще так?

Коміс є в багатьох банках за купівлю ОВДП за кредитні, неважливо чи через Дію чи через Портмоне,чи купували за свої?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 20:48

  mogicanin1986 написав:
  VASH написав:Щодо Портмоне, сподівався, що після введення комісії (0.15%) знімуться обмеження 29999грн/місяць – виявилося даремно. Спробував прогнати пробні суми на поповнення рахунку в ІКУ через Портмоне із декількох банків. Виявилося що, наприклад, Альянс платіж проводить, але без попередження виявляється, що код МСС 6211 та стягнуто 4% комісії. Особисто вперше стикаюся щоб банк брав комісію за операції де Отримувач PRTMN *OBLIGAISONS. У яких банках ще так?

Коміс є в багатьох банках за купівлю ОВДП за кредитні, неважливо чи через Дію чи через Портмоне,чи купували за свої?

Та наче раніше купував через Портмоне без комісії також й за кредитні.
Саме неприємне, як на мене, що не бачиш наявність комісії при самому платежі.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:23

  KVV написав:andrey_spec у вашому випадку тільки зняти готівку і покласти на моно, а звідти на іку за ІБАН. але чи варто робити ці рухи за 50грн?

Варто з принципу, нехай розвозять готівку по банкоматам, це Привату буде коштувати приблизно 0,5 % суми зняття, в мене КДВ. Тому що є обгрунтований негатив до купівлі ОВДП через Приват, який полягає в тому, що надання детальних даних по рахункам по ЦП в Приваті вручну, а це довго і дорого. І те, що банк встановлює підвищену комісію, щоб заважати мені користуватися власними коштами, мене не влаштовує.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:55

Прихват сьогодні списав гроші за ОВДП о 06:55, це комусь не спалося і для нього НБУ спеціально відкрив депозитарій?
klug
 
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