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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1168116911701171
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 10:37

  klug написав:Прихват сьогодні списав гроші за ОВДП о 06:55, це комусь не спалося і для нього НБУ спеціально відкрив депозитарій?

Це тільки гроші у вас забрали - ОВДП зарахують після обіду або навіть ввечері))) щоб забрати гроші депозитарій не потрібен
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:09

Re: Ринок ОВДП

ICU бідний, такий перетружений, що мою операцію з продажу їм ОВДП, здійснену сьогодні о 7й годині ранку до сих пір не може обробити, а це значить в перший потяг на вивід коштів не встигну. Не те щоб кошти прям терміново на пару годин раніше потрібні, але все одно, їх повільність дивує, якщо не сказати жорсткіше...
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 11:48

Колеги, а в ОТП дієвий КЛ? Є якісь нюанси?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 12:40

  andrey_spec написав:Варто з принципу, нехай розвозять готівку по банкоматам, це Привату буде коштувати приблизно 0,5 % суми зняття, в мене КДВ. Тому що є обгрунтований негатив до купівлі ОВДП через Приват, який полягає в тому, що надання детальних даних по рахункам по ЦП в Приваті вручну, а це довго і дорого. І те, що банк встановлює підвищену комісію, щоб заважати мені користуватися власними коштами, мене не влаштовує.

Як варіант можна оформити картку Універсальну, і чим більший буде КЛ тим менше звертатимете увагу на всі їхні комісії
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:17

  1finanсier написав:ICU бідний, такий перетружений, що мою операцію з продажу їм ОВДП, здійснену сьогодні о 7й годині ранку до сих пір не може обробити, а це значить в перший потяг на вивід коштів не встигну. Не те щоб кошти прям терміново на пару годин раніше потрібні, але все одно, їх повільність дивує, якщо не сказати жорсткіше...

В старому додатку все працювало автоматично, у новому - вручну вивантажують дані тричі на добу, щось проводять, щось гублять з першого разу. Я роблю операцію і пишу у підтримку - так досягаю результату :D
SAndriy1
 
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  #<1 ... 1168116911701171
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