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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1169117011711172
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:40

  moveton написав:
  alibob написав:І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?

Выплата всегда на счёт. "на карту" - это они имеют в виду карточный счёт. На любой одинаково. Желательно только не на кредитку с активной рассрочкой, а то может быть интересно :) На ДияКартку и не получится скорее всего. Это ж уже обычное поступление, а не купон/погашение ОВГЗ.

1. там є нюанс. воно то на рахунок, але є розсихнрон між системами і одразу зняти у відділенні через повтдну інстуркцію готівку після такого продажу не вийде
2. на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
24589
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 21:00

Re: Ринок ОВДП

  24589 написав:на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка

Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.
moveton
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  #<1 ... 1169117011711172
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