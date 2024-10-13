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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 чер, 2026 20:40
moveton написав: alibob написав:
І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?
Выплата всегда на счёт. "на карту" - это они имеют в виду карточный счёт. На любой одинаково. Желательно только не на кредитку с активной рассрочкой, а то может быть интересно
На ДияКартку и не получится скорее всего. Это ж уже обычное поступление, а не купон/погашение ОВГЗ.
1. там є нюанс. воно то на рахунок, але є розсихнрон між системами і одразу зняти у відділенні через повтдну інстуркцію готівку після такого продажу не вийде
2. на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
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Додано: Пон 29 чер, 2026 21:00
24589 написав:
на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:30
moveton написав: 24589 написав:
на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.
Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно
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Додано: Вів 30 чер, 2026 09:55
nickvp написав:
Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно
Разговор про Сенс был. Там тоже можно почти безлимитно СЭПать. Но вопрос был не в этом. Спрашивали будут ли какие=то преимущества, если при продаже бумаг выбирать именно ДияКарту. Вроде, как нет. Разумеется, с неё можно СЭПнуть потом, но это на всех картах одинаково.
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