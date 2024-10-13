alibob написав:І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?
Выплата всегда на счёт. "на карту" - это они имеют в виду карточный счёт. На любой одинаково. Желательно только не на кредитку с активной рассрочкой, а то может быть интересно На ДияКартку и не получится скорее всего. Это ж уже обычное поступление, а не купон/погашение ОВГЗ.
1. там є нюанс. воно то на рахунок, але є розсихнрон між системами і одразу зняти у відділенні через повтдну інстуркцію готівку після такого продажу не вийде 2. на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
24589 написав:на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.
Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно
nickvp написав:Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно
Разговор про Сенс был. Там тоже можно почти безлимитно СЭПать. Но вопрос был не в этом. Спрашивали будут ли какие=то преимущества, если при продаже бумаг выбирать именно ДияКарту. Вроде, как нет. Разумеется, с неё можно СЭПнуть потом, но это на всех картах одинаково.
1finanсier написав:ICU бідний, такий перетружений, що мою операцію з продажу їм ОВДП, здійснену сьогодні о 7й годині ранку до сих пір не може обробити, а це значить в перший потяг на вивід коштів не встигну. Не те щоб кошти прям терміново на пару годин раніше потрібні, але все одно, їх повільність дивує, якщо не сказати жорсткіше...
В старому додатку все працювало автоматично, у новому - вручну вивантажують дані тричі на добу, щось проводять, щось гублять з першого разу. Я роблю операцію і пишу у підтримку - так досягаю результату
Два дні підряд з ICU вивожу кошти на карту моно за продані овдп. Вчора кошти зайшли 16:40, сьогодні 16:55. Вчора писав у підтримку. Відповідь-заявки проводяться протягом дня. Кошти будуть зараховані до 18:00. Якось так..