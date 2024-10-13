RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1169117011711172
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 20:40

  moveton написав:
  alibob написав:І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?

Выплата всегда на счёт. "на карту" - это они имеют в виду карточный счёт. На любой одинаково. Желательно только не на кредитку с активной рассрочкой, а то может быть интересно :) На ДияКартку и не получится скорее всего. Это ж уже обычное поступление, а не купон/погашение ОВГЗ.

1. там є нюанс. воно то на рахунок, але є розсихнрон між системами і одразу зняти у відділенні через повтдну інстуркцію готівку після такого продажу не вийде
2. на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка
24589
 
Повідомлень: 318
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 21:00

Re: Ринок ОВДП

  24589 написав:на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка

Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7145
З нами з: 23.03.18
Подякував: 141 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
 
3
2
16
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 09:30

  moveton написав:
  24589 написав:на Дія картку можна будь-які зарахування, це ж не єПідтримка

Да, согласен. На ДияКартку уже можно. Причём там для ОВГЗ даже отдельного счёта нет. По-любому идёт на "универсальный". Но уже и ценности нет. На еПидтримке хоть безлимитный бесплатный обнал был.

Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно
nickvp
 
Повідомлень: 567
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 09:55

  nickvp написав:Про інші банки не скажу (здається там не все так райдужно, бо вибрав саме Моно), але в тому ж Моно до Дії-картки використовуєтсья загальне правило - СЕП на свої рахунки безламітно. А там вже відсилай туди, де можеш обналити якщо потрібно

Разговор про Сенс был. Там тоже можно почти безлимитно СЭПать. Но вопрос был не в этом. Спрашивали будут ли какие=то преимущества, если при продаже бумаг выбирать именно ДияКарту. Вроде, как нет. Разумеется, с неё можно СЭПнуть потом, но это на всех картах одинаково.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7145
З нами з: 23.03.18
Подякував: 141 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
 
3
2
16
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:18

  SAndriy1 написав:
  1finanсier написав:ICU бідний, такий перетружений, що мою операцію з продажу їм ОВДП, здійснену сьогодні о 7й годині ранку до сих пір не може обробити, а це значить в перший потяг на вивід коштів не встигну. Не те щоб кошти прям терміново на пару годин раніше потрібні, але все одно, їх повільність дивує, якщо не сказати жорсткіше...

В старому додатку все працювало автоматично, у новому - вручну вивантажують дані тричі на добу, щось проводять, щось гублять з першого разу. Я роблю операцію і пишу у підтримку - так досягаю результату :D
Два дні підряд з ICU вивожу кошти на карту моно за продані овдп. Вчора кошти зайшли 16:40, сьогодні 16:55. Вчора писав у підтримку. Відповідь-заявки проводяться протягом дня. Кошти будуть зараховані до 18:00. Якось так..
storchaka14
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 20:55

https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz

Чому перестала працювати таблиця https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz ??
iurii44
 
Повідомлень: 805
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 21:06

  iurii44 написав:Чому перестала працювати таблиця https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz ??

Провайдер блокирует, видимо. У меня работает. С датами обновления плюрализм, как довольно давно уже, но работает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7145
З нами з: 23.03.18
Подякував: 141 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
 
3
2
16
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 06:00

Sense не дає купити облігації в Дії, пише "перевищено ліміт 400 тисяч". За який період вони рахують? Я не клієнт Сенса.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 14.10.08
Подякував: 329 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1169117011711172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 57875
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 54815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 62710
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16069)
01.07.2026 08:48
Ринок ОВДП (11718)
01.07.2026 07:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.