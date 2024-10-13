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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 лип, 2026 12:31
Ferlakur написав:Sense не дає купити облігації в Дії, пише "перевищено ліміт 400 тисяч". За який період вони рахують? Я не клієнт Сенса.
Максимум 200т на день.
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vadymbanker
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Додано: Сер 01 лип, 2026 13:58
Ой+ написав:
Можна мстити, якщо від цього моральна втіха. А можна за кл взяти 19.08.26 в п24 безкомісійно і отримати матеріальне задоволення.
Кожному своє.
Я вже писав, що мені про закінченню року конче потрібна повна інформація по руху моїх ЦП, і такі довідки в ІКУ і у багатьох інших формуються автоматично. В приваті ж треба листуватися з відділом ЦП, платити 400 грн за дві довідки, які зроблять вручну. В Укргазі схожа ситуація. І тому я отримую моральну втіху від некупівлі ЦП в Приваті.
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andrey_spec
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Додано: Сер 01 лип, 2026 14:30
vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Sense не дає купити облігації в Дії, пише "перевищено ліміт 400 тисяч". За який період вони рахують? Я не клієнт Сенса.
Максимум 200т на день.
Та нє, тут шось не то. Я хотів 100 обліг купити, не дає. І 50 не дає.
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Ferlakur
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Додано: Сер 01 лип, 2026 14:35
Ferlakur написав:
Та нє, тут шось не то. Я хотів 100 обліг купити, не дає. І 50 не дає.
А всего на этом ИНН сколько уже проинвестировано? Не по времени, а в те бумаги, что есть сейчас. 400к - это типовой брокерский инвестлимит по умолчанию. Я, правда, не слышал про такой у Сенса, но может для не клиентов и есть.
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moveton
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Додано: Сер 01 лип, 2026 18:11
andrey_spec написав:
мені про закінченню року конче потрібна повна інформація по руху моїх ЦП, і такі довідки в ІКУ і у багатьох інших формуються автоматично. В приваті ж треба листуватися з відділом ЦП, платити 400 грн за дві довідки, які зроблять вручну. В Укргазі схожа ситуація. І тому я отримую моральну втіху від некупівлі ЦП в Приваті.
У вас "велике палання" через то, що начебто у приваті тяжко витягти інфу про свої папери, а ті довідки, які вони видають, вартують 200 грн за штуку:
andrey_spec написав:
Зіштовхнувся з проблемою подачі декларації НАЗК, в частині ОВДП. Мої враження від отримання потрібних даних від торговців в Дії та на їх власних сайтах: Монобанк, Сенс банк, Універ, Кінто - ці нормально, не ідеально, але можна вибрати з довідок необхідну інформацію; Бонд - в процесі, нічого ще не скажу; ІКУ - ідеально, нібито профі з НАЗК робили форму довідки; Укргазбанк - погано, автоматичних довідок немає, все намагаюся щось добитися від банку, оскільки я давно там активний клієнт; Приват - погано, дані в веб-версії в Приват24 дуже незручно дивитися, виписка по ЦП коштує по тарифам банку 200 грн, дані про доходи по ЦП в довідці про доходи істотно не сходяться з даними ДПІ.
Але замовляти довідки в кінці року і не потрібно. Потрібно просто систематично збирати папери індивідуально по кожній покупці і продажі, які приват формує безкоштовно перед покупкою/продажем. Педантично вести бухгалтерію - і все з приватом норм.
1finanсier написав: won написав: 1finanсier написав:
Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?
Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.
Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.
Дякую за відповідь і за лайфак
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won
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Додано: Сер 01 лип, 2026 19:19
won написав:
Але замовляти довідки в кінці року і не потрібно. Потрібно просто систематично збирати папери індивідуально по кожній покупці і продажі, які приват формує безкоштовно перед покупкою/продажем. Педантично вести бухгалтерію - і все з приватом норм.
Та ну ви що. Ще скажіть квитанції за комуналку треба збирати в папочку. Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою? Вону за потребою доступні у пошті/кабінеті. Якщо я за тиждень роблю декілька купівель чи дострокових продажів, ви уявляєте скільки мені документів треба збирати і потім що - вносити в свою табличку?
У нормальних брокерів давно вже є автоматизовані звіти, з яких за декілька хвилин можна вичерпно отримати всю необхідну інформацію. А якщо приват і укргазбанк досі такого не вміють - то це дно.
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spiridonwot
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Додано: Сер 01 лип, 2026 19:40
spiridonwot написав:
Та ну ви що. Ще скажіть квитанції за комуналку треба збирати в папочку. Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою? Вону за потребою доступні у пошті/кабінеті. Якщо я за тиждень роблю декілька купівель чи дострокових продажів, ви уявляєте скільки мені документів треба збирати і потім що - вносити в свою табличку?
У нормальних брокерів давно вже є автоматизовані звіти, з яких за декілька хвилин можна вичерпно отримати всю необхідну інформацію. А якщо приват і укргазбанк досі такого не вміють - то це дно.
Или дно собственная автоматизация документообработки?
Как я вижу, у Привата через веб всё качается в том числе по погашенным/проданным бумагам (привет Дие, где только через мобприложение и только по тем, которые ещё в наличии). Не вижу препятствий автоматически и качать и строить табличку по вкусу. Зато документов куча всяких, а не только брокерский отчёт, как у ICU. Финмону банков оно в радость.
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Додано: Сер 01 лип, 2026 20:00
spiridonwot написав:
Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою?
Вам шашічки чи їхать???
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