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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1170117111721173
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:31

Re: Ринок ОВДП

Ferlakur написав:Sense не дає купити облігації в Дії, пише "перевищено ліміт 400 тисяч". За який період вони рахують? Я не клієнт Сенса.
Максимум 200т на день.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:58

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Можна мстити, якщо від цього моральна втіха. А можна за кл взяти 19.08.26 в п24 безкомісійно і отримати матеріальне задоволення.
Кожному своє.
Я вже писав, що мені про закінченню року конче потрібна повна інформація по руху моїх ЦП, і такі довідки в ІКУ і у багатьох інших формуються автоматично. В приваті ж треба листуватися з відділом ЦП, платити 400 грн за дві довідки, які зроблять вручну. В Укргазі схожа ситуація. І тому я отримую моральну втіху від некупівлі ЦП в Приваті.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 14:30

  vadymbanker написав:
Ferlakur написав:Sense не дає купити облігації в Дії, пише "перевищено ліміт 400 тисяч". За який період вони рахують? Я не клієнт Сенса.
Максимум 200т на день.

Та нє, тут шось не то. Я хотів 100 обліг купити, не дає. І 50 не дає.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 14:35

  Ferlakur написав:Та нє, тут шось не то. Я хотів 100 обліг купити, не дає. І 50 не дає.

А всего на этом ИНН сколько уже проинвестировано? Не по времени, а в те бумаги, что есть сейчас. 400к - это типовой брокерский инвестлимит по умолчанию. Я, правда, не слышал про такой у Сенса, но может для не клиентов и есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 18:11

  andrey_spec написав:мені про закінченню року конче потрібна повна інформація по руху моїх ЦП, і такі довідки в ІКУ і у багатьох інших формуються автоматично. В приваті ж треба листуватися з відділом ЦП, платити 400 грн за дві довідки, які зроблять вручну. В Укргазі схожа ситуація. І тому я отримую моральну втіху від некупівлі ЦП в Приваті.


У вас "велике палання" через то, що начебто у приваті тяжко витягти інфу про свої папери, а ті довідки, які вони видають, вартують 200 грн за штуку:

  andrey_spec написав:Зіштовхнувся з проблемою подачі декларації НАЗК, в частині ОВДП. Мої враження від отримання потрібних даних від торговців в Дії та на їх власних сайтах: Монобанк, Сенс банк, Універ, Кінто - ці нормально, не ідеально, але можна вибрати з довідок необхідну інформацію; Бонд - в процесі, нічого ще не скажу; ІКУ - ідеально, нібито профі з НАЗК робили форму довідки; Укргазбанк - погано, автоматичних довідок немає, все намагаюся щось добитися від банку, оскільки я давно там активний клієнт; Приват - погано, дані в веб-версії в Приват24 дуже незручно дивитися, виписка по ЦП коштує по тарифам банку 200 грн, дані про доходи по ЦП в довідці про доходи істотно не сходяться з даними ДПІ.


Але замовляти довідки в кінці року і не потрібно. Потрібно просто систематично збирати папери індивідуально по кожній покупці і продажі, які приват формує безкоштовно перед покупкою/продажем. Педантично вести бухгалтерію - і все з приватом норм.

  1finanсier написав:
  won написав:
  1finanсier написав:Панове, купив ОВДП в Приваті сьогодні в 12:55. Коли тепер, якшо у когось є такий досвід, чекати опрацювання заявки та списання коштів?

Якщо в договорі вказана сьогоднішня дата - то може бути десь після 17 години.
Якщо завтрашня - то завтра з 10-11.

Якщо ж договір не скачали і дату не пам'ятаєте, то до завтра його вже немає як скачати, чекайте.

Дякую за відповідь і за лайфак
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:19

  won написав:Але замовляти довідки в кінці року і не потрібно. Потрібно просто систематично збирати папери індивідуально по кожній покупці і продажі, які приват формує безкоштовно перед покупкою/продажем. Педантично вести бухгалтерію - і все з приватом норм.

Та ну ви що. Ще скажіть квитанції за комуналку треба збирати в папочку. Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою? Вону за потребою доступні у пошті/кабінеті. Якщо я за тиждень роблю декілька купівель чи дострокових продажів, ви уявляєте скільки мені документів треба збирати і потім що - вносити в свою табличку?
У нормальних брокерів давно вже є автоматизовані звіти, з яких за декілька хвилин можна вичерпно отримати всю необхідну інформацію. А якщо приват і укргазбанк досі такого не вміють - то це дно.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 19:40

  spiridonwot написав:Та ну ви що. Ще скажіть квитанції за комуналку треба збирати в папочку. Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою? Вону за потребою доступні у пошті/кабінеті. Якщо я за тиждень роблю декілька купівель чи дострокових продажів, ви уявляєте скільки мені документів треба збирати і потім що - вносити в свою табличку?
У нормальних брокерів давно вже є автоматизовані звіти, з яких за декілька хвилин можна вичерпно отримати всю необхідну інформацію. А якщо приват і укргазбанк досі такого не вміють - то це дно.

Или дно собственная автоматизация документообработки? :wink: Как я вижу, у Привата через веб всё качается в том числе по погашенным/проданным бумагам (привет Дие, где только через мобприложение и только по тем, которые ещё в наличии). Не вижу препятствий автоматически и качать и строить табличку по вкусу. Зато документов куча всяких, а не только брокерский отчёт, как у ICU. Финмону банков оно в радость.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 20:00

  spiridonwot написав:Нащо мені педантично збирати документи за кожною угодою?

Вам шашічки чи їхать???
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 07:34

  moveton написав:
  Ferlakur написав:Та нє, тут шось не то. Я хотів 100 обліг купити, не дає. І 50 не дає.

А всего на этом ИНН сколько уже проинвестировано? Не по времени, а в те бумаги, что есть сейчас. 400к - это типовой брокерский инвестлимит по умолчанию. Я, правда, не слышал про такой у Сенса, но может для не клиентов и есть.

На момент у Сенса ніяких бумаг у мене нема
Ferlakur
 
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