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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1171117211731174
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:44

  Ferlakur написав:На момент у Сенса ніяких бумаг у мене нема

Странно так. Может их сообщение врёт и дело в другом совсем? Если само до сих пор не прошло, я бы у самих сенсовцев спросил. Например, в чате Investments Sense SuperApp. Он не официальный, но создан и модерируется реальными представителями Сенса. Причём часть из них - это офпреды в теме Сенса на этом форуме.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:33

В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49

  Bolt написав:В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.

В смысле НБУ так много продаст, что уронит курс доллара и доходность долларовых ОВГЗ упадёт? Вряд ли, но он может, конечно, и бывало.
moveton
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