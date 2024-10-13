Странно так. Может их сообщение врёт и дело в другом совсем? Если само до сих пор не прошло, я бы у самих сенсовцев спросил. Например, в чате
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2026 09:44
Странно так. Может их сообщение врёт и дело в другом совсем? Если само до сих пор не прошло, я бы у самих сенсовцев спросил. Например, в чате
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:33
В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49
В смысле НБУ так много продаст, что уронит курс доллара и доходность долларовых ОВГЗ упадёт? Вряд ли, но он может, конечно, и бывало.
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