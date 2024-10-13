Ferlakur написав:На момент у Сенса ніяких бумаг у мене нема
Странно так. Может их сообщение врёт и дело в другом совсем? Если само до сих пор не прошло, я бы у самих сенсовцев спросил. Например, в чате Investments Sense SuperApp. Он не официальный, но создан и модерируется реальными представителями Сенса. Причём часть из них - это офпреды в теме Сенса на этом форуме.
Bolt написав:В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.
В смысле НБУ так много продаст, что уронит курс доллара и доходность долларовых ОВГЗ упадёт? Вряд ли, но он может, конечно, и бывало.
Навпаки закінчить торгувати бо не буде чим здачу давати, відповідно посипеться курс грн і від'ємна дохідність буде по ним у валютному еквіваленті. По різному осінню буває. А на разі рекордні рекорди становить населення по ОВДП та і по звичайним депо навіть на поточних рахунках.
moveton написав:Или дно собственная автоматизация документообработки? Как я вижу, у Привата через веб всё качается в том числе по погашенным/проданным бумагам (привет Дие, где только через мобприложение и только по тем, которые ещё в наличии). Не вижу препятствий автоматически и качать и строить табличку по вкусу. Зато документов куча всяких, а не только брокерский отчёт, как у ICU. Финмону банков оно в радость.
Через ВЕБ у Привата потрібна інфа не качається, багато разів скачував і перебирав усі їх таблички. Автоматизація - це коли береш табличку ІКУ і береш з неї потрібні дані до загальної своєї таблиці. А коли ти листуєшся з ціннопаперниками привата по електронній пошті і пояснюєш в листах, які дані тобі потрібні, а вони вручну відповідають і збираються тобі присилати рахунки на оплату - це дно.
andrey_spec написав:Через ВЕБ у Привата потрібна інфа не качається, багато разів скачував і перебирав усі їх таблички.
На вид там полные документы по покупке. Куда более полные, чем тот огрызок, который сейчас можно получить у ICU. И по продаже думаю, что тоже, но это я только недели через три смогу посмотреть. Чего конкретно в них не хватает? Можно не весь список, но хоть пример.