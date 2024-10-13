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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1171117211731174
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:44

  Ferlakur написав:На момент у Сенса ніяких бумаг у мене нема

Странно так. Может их сообщение врёт и дело в другом совсем? Если само до сих пор не прошло, я бы у самих сенсовцев спросил. Например, в чате Investments Sense SuperApp. Он не официальный, но создан и модерируется реальными представителями Сенса. Причём часть из них - это офпреды в теме Сенса на этом форуме.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:33

В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:49

  Bolt написав:В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.

В смысле НБУ так много продаст, что уронит курс доллара и доходность долларовых ОВГЗ упадёт? Вряд ли, но он может, конечно, и бывало.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:35

  moveton написав:
  Bolt написав:В минулому місяці НБУ для підтримки гривні витратив 5ярлів баксів.Не навернеться ,часом осінню курс (і відповідно доходність по ОВГЗ)домкратом ,якщо такими темпами будуть палити резерви.

В смысле НБУ так много продаст, что уронит курс доллара и доходность долларовых ОВГЗ упадёт? Вряд ли, но он может, конечно, и бывало.

Навпаки закінчить торгувати бо не буде чим здачу давати, відповідно посипеться курс грн і від'ємна дохідність буде по ним у валютному еквіваленті.
По різному осінню буває.
А на разі рекордні рекорди становить населення по ОВДП та і по звичайним депо навіть на поточних рахунках.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 16:58

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Или дно собственная автоматизация документообработки? Как я вижу, у Привата через веб всё качается в том числе по погашенным/проданным бумагам (привет Дие, где только через мобприложение и только по тем, которые ещё в наличии). Не вижу препятствий автоматически и качать и строить табличку по вкусу. Зато документов куча всяких, а не только брокерский отчёт, как у ICU. Финмону банков оно в радость.
Через ВЕБ у Привата потрібна інфа не качається, багато разів скачував і перебирав усі їх таблички. Автоматизація - це коли береш табличку ІКУ і береш з неї потрібні дані до загальної своєї таблиці. А коли ти листуєшся з ціннопаперниками привата по електронній пошті і пояснюєш в листах, які дані тобі потрібні, а вони вручну відповідають і збираються тобі присилати рахунки на оплату - це дно.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:08

Re: Ринок ОВДП

  andrey_spec написав:Через ВЕБ у Привата потрібна інфа не качається, багато разів скачував і перебирав усі їх таблички.

На вид там полные документы по покупке. Куда более полные, чем тот огрызок, который сейчас можно получить у ICU. И по продаже думаю, что тоже, но это я только недели через три смогу посмотреть. Чего конкретно в них не хватает? Можно не весь список, но хоть пример.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:18

Re: Ринок ОВДП

Де всі валютні ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 17:42

  Дюрі-бачі написав:Де всі валютні ОВДП?

Только что в Сенсе 3 штучки 239032 прикупил. Если больше нет, значит теперь все у меня :P
moveton
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