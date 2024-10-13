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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:00
moveton писал(а):
Другие люди мне тоже говорили, что с текущего оно и фактически не работает
и я подтверЖДу что с текущего валютного члену семьи перевести не получиЦЦо. На днях спрашивал у горячки - сказали не и не будет такого.;(
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WallNutPen
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:13
VASH писал(а):
Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
а зараз помінявся принцип списання при відсутності коштів на картках?
раніше було ж раз в мінус і далі не списує. правда і картки блокує.
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tester3373
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:03
VASH писал(а):
Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
Звалив з Сенсу в Укргаз, доларові Овдп, 300 грн
Краще один раз заплатити, ніж щомісячно
У них було раз в півроку 100 грн, а потім бацили і щомісяця плати
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kkg
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:04
VASH писал(а):
Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
Звалив з Сенсу в Укргаз, доларові Овдп, 300 грн
Краще один раз заплатити, ніж щомісячно
У них було раз в півроку 100 грн, а потім бацили і щомісяця плати
-
kkg
-
-
- Сообщения: 770
- С нами с: 25.10.11
- Благодарил (а): 63 раз.
- Поблагодарили: 121 раз.
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