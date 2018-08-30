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Рада схвалила закон про
забезпечення житлом працівників...

Рада схвалила закон про забезпечення житлом працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:26

Рада схвалила закон про забезпечення житлом працівників...

Пропонуємо до обговорення:
Парламент в другому читанні схвалив законопроект №3131 "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектора економіки житла своїм працівникам".

Дивися повний текст Рада схвалила закон про забезпечення житлом працівників держпідприємств.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:26

Вместо работающей экономике и соответствующих европейскому рынку зарплат, опять создают закон с большой коррупционной составляющей.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:32

Уже денег нет воровать, теперь квартиры красть будут.
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 20:49

Вне гос органов в Украине жизнь есть? Куда то не туда мы пришли
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Главу Нефтегаза не забудьте обеспечить, а то 100 мио премии ему на хату не хватит
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:05

Re: Рада схвалила закон про забезпечення житлом працівників.

Розділяй і..., прихватизовуй.
Заробляти і купувати? Ні, не чули.
Лише дві звивини в голові керманичів.
Cris
 
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Ну так, гарна нагода керівництву цих підприємств хапанути "зайві" квадратні метри...
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