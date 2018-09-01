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Мінсоцполітики обіцяє доставляти "пакунки малюка" додому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 вер, 2018 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.
Дивися повний текст Мінсоцполітики обіцяє доставляти \"пакунки малюка\" додому
.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 17:32
С целью проверки счетчика на газ!
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