RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики обіцяє доставляти
"пакунки малюка" додому

Мінсоцполітики обіцяє доставляти "пакунки малюка" додому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 17:32

Мінсоцполітики обіцяє доставляти "пакунки малюка" додому

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Мінсоцполітики обіцяє доставляти \"пакунки малюка\" додому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 17:32

С целью проверки счетчика на газ!
Dikoy
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян обіцяє безкоштовну альтернативу платним автобанам 1, 2
R2 » П'ят 31 сер, 2018 22:10
14 564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 вер, 2018 17:27
PSPoldman
Скільки областей готові закупити "пакунки малюка"
R2 » Пон 03 вер, 2018 20:35
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 20:35
hodkonem36
Мінсоцполітики роз'яснило, що буде з субсидіями...
R2 » П'ят 31 сер, 2018 13:28
4 183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 вер, 2018 14:44
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.