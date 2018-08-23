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Майже половина гелікоптерів
Airbus, що закуповуються...

Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:12

Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються...

Пропонуємо до обговорення:
Державна авіакомпанія "Хорів-Авіа" 29 серпня уклала договір з Airbus Helicopters SAS про придбання 55 вертольотів, 21 з яких будуть старими.

Дивися повний текст Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються Україною, будуть вживаними.
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:12

евровертобляхи!))
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:25

А заплатят дороже, чем за новые?
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 21:39

Re: Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються...

Репост:


  Kudrjavuy написав:А это уже можно считать официоз о "вертолётах":
http://ukrrudprom.com/news/Ot_frantsuzs ... sen_A.html
От французских вертолетов, на покупке которых нагреется Арсен Аваков, ранее отказались норвежцы и поляки
[17:20 04 сентября 2018 года ]

Журналист Юрий Николов прокомментировал в Facebook новость о покупке МВД Украины бывших в употреблении французских вертолетов.

Я немножко пр*хуел, когда Анна Сорока нарыла доки по закупке пожарных вертолетов. Понятно что сама история с закупкой французских вертолетов в долг на 18 миллиардов гривен — это вообще верх близорукой рукожопости — дурные деньги выводятся за кордон в ущерб своему производству. Но я даже в страшном сне не мог предположить, что покупать будут бэушные вертолеты. Реально вертолеты 2007-2012 годов выпуска с 50-процентным износом. Думаю, что когда скоро придет время ремонтов бэушного хлама мы еще раз при*уеем от цен на запчасти и стоимость ремонтов. Но Аваков тогда уже свалит и будет из итальянских еб*ней наблюдать как госбюджет Украины платит и платит, платит и платит за бэушные вертолеты.

Более того. Эти бэушные вертолеты Аваков подцепил для Украины после того, как один из них йо*нулся в Северном море. И купившие их ранее норвежские нефтяники тупо отказались от всей партии. Так что украинский барыга тупо выкупил то, от чего в Европе отказались как от опасного.

УПД. В каментах представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что выкупили партию вертолетов, от которой отказались не норвежцы, а поляки, которые отказались от нее уже после того как от своих вертолетов отказались норвежцы. Вроде бы отказались из-за того, что у поляков были живые деньги, и они могли выдавливать из производителя более выгодные условия закупки и в итоге переключившиеся на контракт с США.


Коммерческие подробности:
http://ukrrudprom.com/news/Polovina_fra ... dhend.html
Половина французских “вертолетов Авакова” — секонд-хэнд
[15:30 04 сентября 2018 года ]

“Украинское авиационно-транспортное предприятие “Хорив-Авиа” МВД заключило соглашение с компанией “Airbus Helicopters SAS” о закупке вертолетов на 554,29 миллиона евро, или 18,23 миллиарда гривен. Об этом сообщается в Прозорро, передают Наші гроші.

Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро, предоставленного по Соглашению между правительством Украины и правительством Французской Республики. По крайней мере 15% цены контракта будет оплачено из украинского государственного бюджета.

К концу 2022 года за 484,62 млн евро поставят 55 вертолетов в различных конфигурациях — аварийно-спасательных, для Национальной гвардии, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:

на 274,35 млн евро — 21 б/у тяжелый двухдвигательный вертолет модели Н225 по 1,72-14,05 млн евро;

на 118,37 млн евро — 24 новых легких однодвигательных вертолета модели Н125 по 4,14-6,49 млн евро;

на 91,9 млн евро — 10 новых легких двухдвигательных вертолетов модели Н145 по 8,63-10,23 млн евро.

Остальные 69,67 млн евро пойдет на теоретическое и практическое обучение авиатехников и пилотов, а также учебные материалы и техническую поддержку для Центра обслуживания и обучения.

Основные узлы и агрегаты применяемых вертолетов Н225 2007-2012 годов выпуска будут степень износа 50% и не менее 300 летных часов остаточного полезного использования.


Гарантийный срок на применяемые вертолеты составляет год от принятия на заводе или 600 летных часов, для новых — три года от принятия на заводе или 2 тыс летных часов.

Как сообщал Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ, б/у вертолеты H225 грузоподъемностью свыше 10 тонн принадлежали французской лизинговой “Parilease”, дочерней компании “BNP Paribas”.

Ранее эти вертолеты эксплуатировала международная “CHC Helicopter”, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии действие лизингового договора было прекращено, а эксплуатацию H225 было приостановлено.

Французский производитель “Airbus Helicopters SAS” впервые получил государственный подряд в Украине.

После публикации этой информации Директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко сообщил, что от указанной партии применяемых вертолетов ранее в Европе отказались не норвежцы, а поляки, которые переключились на контракт с США.

Также Шевченко сообщил, что закупаемые Украиной вертолеты Н225 являются усовершенствованной версией вертолетов ЕС225 Super Puma, один из которых и разбился в Норвегии в 2016 году.
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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