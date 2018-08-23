Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються...

От французских вертолетов, на покупке которых нагреется Арсен Аваков, ранее отказались норвежцы и поляки[17:20 04 сентября 2018 года ]Журналист Юрий Николов прокомментировал в Facebook новость о покупке МВД Украины бывших в употреблении французских вертолетов.Я немножко пр*хуел, когда Анна Сорока нарыла доки по закупке пожарных вертолетов. Понятно что сама история с закупкой французских вертолетов в долг на 18 миллиардов гривен — это вообще верх близорукой рукожопости — дурные деньги выводятся за кордон в ущерб своему производству. Но я даже в страшном сне не мог предположить, что покупать будут бэушные вертолеты. Реально вертолеты 2007-2012 годов выпуска с 50-процентным износом. Думаю, что когда скоро придет время ремонтов бэушного хлама мы еще раз при*уеем от цен на запчасти и стоимость ремонтов. Но Аваков тогда уже свалит и будет из итальянских еб*ней наблюдать как госбюджет Украины платит и платит, платит и платит за бэушные вертолеты.Более того. Эти бэушные вертолеты Аваков подцепил для Украины после того, как один из них йо*нулся в Северном море. И купившие их ранее норвежские нефтяники тупо отказались от всей партии. Так что украинский барыга тупо выкупил то, от чего в Европе отказались как от опасного.УПД. В каментах представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что выкупили партию вертолетов, от которой отказались не норвежцы, а поляки, которые отказались от нее уже после того как от своих вертолетов отказались норвежцы. Вроде бы отказались из-за того, что у поляков были живые деньги, и они могли выдавливать из производителя более выгодные условия закупки и в итоге переключившиеся на контракт с США.