Майже половина гелікоптерів Airbus, що закуповуються...
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Журналист Юрий Николов прокомментировал в Facebook новость о покупке МВД Украины бывших в употреблении французских вертолетов.
Я немножко пр*хуел, когда Анна Сорока нарыла доки по закупке пожарных вертолетов. Понятно что сама история с закупкой французских вертолетов в долг на 18 миллиардов гривен — это вообще верх близорукой рукожопости — дурные деньги выводятся за кордон в ущерб своему производству. Но я даже в страшном сне не мог предположить, что покупать будут бэушные вертолеты. Реально вертолеты 2007-2012 годов выпуска с 50-процентным износом. Думаю, что когда скоро придет время ремонтов бэушного хлама мы еще раз при*уеем от цен на запчасти и стоимость ремонтов. Но Аваков тогда уже свалит и будет из итальянских еб*ней наблюдать как госбюджет Украины платит и платит, платит и платит за бэушные вертолеты.
Более того. Эти бэушные вертолеты Аваков подцепил для Украины после того, как один из них йо*нулся в Северном море. И купившие их ранее норвежские нефтяники тупо отказались от всей партии. Так что украинский барыга тупо выкупил то, от чего в Европе отказались как от опасного.
УПД. В каментах представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что выкупили партию вертолетов, от которой отказались не норвежцы, а поляки, которые отказались от нее уже после того как от своих вертолетов отказались норвежцы. Вроде бы отказались из-за того, что у поляков были живые деньги, и они могли выдавливать из производителя более выгодные условия закупки и в итоге переключившиеся на контракт с США.
Половина французских “вертолетов Авакова” — секонд-хэнд [15:30 04 сентября 2018 года ]
“Украинское авиационно-транспортное предприятие “Хорив-Авиа” МВД заключило соглашение с компанией “Airbus Helicopters SAS” о закупке вертолетов на 554,29 миллиона евро, или 18,23 миллиарда гривен. Об этом сообщается в Прозорро, передают Наші гроші.
Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро, предоставленного по Соглашению между правительством Украины и правительством Французской Республики. По крайней мере 15% цены контракта будет оплачено из украинского государственного бюджета.
К концу 2022 года за 484,62 млн евро поставят 55 вертолетов в различных конфигурациях — аварийно-спасательных, для Национальной гвардии, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:
на 274,35 млн евро — 21 б/у тяжелый двухдвигательный вертолет модели Н225 по 1,72-14,05 млн евро;
на 118,37 млн евро — 24 новых легких однодвигательных вертолета модели Н125 по 4,14-6,49 млн евро;
на 91,9 млн евро — 10 новых легких двухдвигательных вертолетов модели Н145 по 8,63-10,23 млн евро.
Остальные 69,67 млн евро пойдет на теоретическое и практическое обучение авиатехников и пилотов, а также учебные материалы и техническую поддержку для Центра обслуживания и обучения.
Основные узлы и агрегаты применяемых вертолетов Н225 2007-2012 годов выпуска будут степень износа 50% и не менее 300 летных часов остаточного полезного использования.
Гарантийный срок на применяемые вертолеты составляет год от принятия на заводе или 600 летных часов, для новых — три года от принятия на заводе или 2 тыс летных часов.
Как сообщал Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ, б/у вертолеты H225 грузоподъемностью свыше 10 тонн принадлежали французской лизинговой “Parilease”, дочерней компании “BNP Paribas”.
Ранее эти вертолеты эксплуатировала международная “CHC Helicopter”, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии действие лизингового договора было прекращено, а эксплуатацию H225 было приостановлено.
Французский производитель “Airbus Helicopters SAS” впервые получил государственный подряд в Украине.
После публикации этой информации Директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко сообщил, что от указанной партии применяемых вертолетов ранее в Европе отказались не норвежцы, а поляки, которые переключились на контракт с США.
Также Шевченко сообщил, что закупаемые Украиной вертолеты Н225 являются усовершенствованной версией вертолетов ЕС225 Super Puma, один из которых и разбился в Норвегии в 2016 году.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.