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Коли українці отримають пенсії за вересень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 вер, 2018 18:31
Пропонуємо до обговорення:
На вересневі пенсії виділили 1,12 млрд грн.
Дивися повний текст Коли українці отримають пенсії за вересень
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R2
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Додано: Вів 04 вер, 2018 18:31
А цены в сравнении с 2010?
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Додано: Вів 04 вер, 2018 23:39
Пенсия увеличилась в 2,5 раза , а курс доллара вырос в 3,5 раза .
Итого - пенсионеры стали жить беднее , чем в 2010 году .
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ALEX66
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Додано: Сер 05 вер, 2018 01:08
ALEX66 написав:
Пенсия увеличилась в 2,5 раза , а курс доллара вырос в 3,5 раза .
Итого - пенсионеры стали жить беднее , чем в 2010 году .
с магаазинах за доллары продукты не продают
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uaprofi
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Додано: Сер 05 вер, 2018 07:29
ALEX66 написав:
Пенсія збільшилася в 2,5 рази, а курс долара виріс в 3,5 рази.
Разом - пенсіонери стали жити бідніше, ніж в 2010 році.
А у нас вже національна грошова одиниця - доляр США? А чому не рахуєте в мексиканських песо, або в турецьких лірах?
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Додано: Сер 05 вер, 2018 07:43
uaprofi написав:
с магаазинах за доллары продукты не продают
Вроде как-бы и нет, но цена абсолютно всего от носков и до йогурта де факто к нему привязана и следует за ним при его движениях - просто с некоторым временным лагом. Посему если подумать - скорее да чем нет.
В игноре: Faceless, lapay, yarg
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SkyПердяй
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Додано: Сер 05 вер, 2018 09:04
и как же они считали так - в 2,5 раза?? Моим родителям максимум в 1,5 раза. Субсидии спасали в отопительный, но в этом году придет, кажись расплата. То, что все хуже в плане пенсий, чем в 2013 не то, что очевидно - на выборах они своими пенсиями и проголосуют
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sequence
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Додано: Сер 05 вер, 2018 09:11
SkyПердяй написав: uaprofi написав:
с магаазинах за доллары продукты не продают
Вроде как-бы и нет, но цена абсолютно всего от носков и до йогурта де факто к нему привязана и следует за ним при его движениях - просто с некоторым временным лагом. Посему если подумать - скорее да чем нет.
Непропорционально
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Faceless
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:44
sequence написав:
на выборах они своими пенсиями и проголосуют
за того, кто пообещает больше или за продуктовый набор?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 05 вер, 2018 16:12
Pegasmaster написав: sequence написав:
на выборах они своими пенсиями и проголосуют
за того, кто пообещает больше или за продуктовый набор?
за того кто пообещает больше продуктовых наборов в теплой квартире
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sequence
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