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Коли українці отримають
пенсії за вересень

Коли українці отримають пенсії за вересень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:31

Коли українці отримають пенсії за вересень

Пропонуємо до обговорення:
На вересневі пенсії виділили 1,12 млрд грн.

Дивися повний текст Коли українці отримають пенсії за вересень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:31

А цены в сравнении с 2010?
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 23:39

Пенсия увеличилась в 2,5 раза , а курс доллара вырос в 3,5 раза .
Итого - пенсионеры стали жить беднее , чем в 2010 году .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 01:08

  ALEX66 написав:Пенсия увеличилась в 2,5 раза , а курс доллара вырос в 3,5 раза .
Итого - пенсионеры стали жить беднее , чем в 2010 году .


с магаазинах за доллары продукты не продают
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 07:29

  ALEX66 написав:Пенсія збільшилася в 2,5 рази, а курс долара виріс в 3,5 рази.
Разом - пенсіонери стали жити бідніше, ніж в 2010 році.

А у нас вже національна грошова одиниця - доляр США? А чому не рахуєте в мексиканських песо, або в турецьких лірах?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 07:43

  uaprofi написав:с магаазинах за доллары продукты не продают


Вроде как-бы и нет, но цена абсолютно всего от носков и до йогурта де факто к нему привязана и следует за ним при его движениях - просто с некоторым временным лагом. Посему если подумать - скорее да чем нет.
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SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:04

и как же они считали так - в 2,5 раза?? Моим родителям максимум в 1,5 раза. Субсидии спасали в отопительный, но в этом году придет, кажись расплата. То, что все хуже в плане пенсий, чем в 2013 не то, что очевидно - на выборах они своими пенсиями и проголосуют
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:11

Re: Коли українці отримають пенсії за вересень

SkyПердяй написав:
  uaprofi написав:с магаазинах за доллары продукты не продают


Вроде как-бы и нет, но цена абсолютно всего от носков и до йогурта де факто к нему привязана и следует за ним при его движениях - просто с некоторым временным лагом. Посему если подумать - скорее да чем нет.
Непропорционально
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:44

Re: Коли українці отримають пенсії за вересень

  sequence написав:на выборах они своими пенсиями и проголосуют

за того, кто пообещает больше или за продуктовый набор?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:12

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:на выборах они своими пенсиями и проголосуют

за того, кто пообещает больше или за продуктовый набор?

за того кто пообещает больше продуктовых наборов в теплой квартире
sequence
 
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