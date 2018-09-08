Регулятор видав дочкам "Нафтогазу" ліцензії на...

Додано: Сер 05 вер, 2018 02:21

Tabak написав: Sommer написав: Tabak написав: шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза. шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза.



Ты не в курсе, что такое "дочки Нафтогаза" в данном случае? При чем тут дяди-тети и прочие родственники? Ты не в курсе, что такое "дочки Нафтогаза" в данном случае? При чем тут дяди-тети и прочие родственники?

я то в курсе.а вот ты,знаешь ли как размножается паразитирующая опухоль нафтогаз?

дочкованием. я то в курсе.а вот ты,знаешь ли как размножается паразитирующая опухоль нафтогаз?дочкованием.

"Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить 50 % их емкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам."

у людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности

+ за юморИнтересно там другое. Эти "дочки" - тоже госкомпании, как Нафтогаз или, "случайно", уже не совсем?Как там с третьим энергопакетом (ограничение монополии поставщиков газа (а у нас Нафтогаз в газе 100% монополист), которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям (газопроводами)?Цитата:Совсем нет конфликта интересов?Была такая статья, 2 марта 1930 года, в газете «Правда», «Головокружение от успехов» называлась.Позволю себе процитировать суть, о чем я: "Успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно «легко», в порядке, так сказать, «неожиданности». Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: «Мы всё можем!», «Нам всё нипочем!» Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причемПусть бы эти деятели прочли ее и подумали, если есть чем, чтоб потом не быть в роли "местного руководства" - ведь порошенко власть не вечна