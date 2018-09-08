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Регулятор видав дочкам
"Нафтогазу" ліцензії на...

Регулятор видав дочкам "Нафтогазу" ліцензії на...
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 20:46

Регулятор видав дочкам "Нафтогазу" ліцензії на...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала компаніям "Нафтогаз тепло" і "Нафтогаз трейдинг" ліцензії на постачання природного газу.

Дивися повний текст Регулятор видав дочкам \"Нафтогазу\" ліцензії на постачання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 20:46

шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза.и опять же под лозунгом заботы о нас,себе не более одного процента премии.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 21:23

  Tabak написав:шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза.


Ты не в курсе, что такое "дочки Нафтогаза" в данном случае? При чем тут дяди-тети и прочие родственники? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 00:48

  Sommer написав:
  Tabak написав:шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза.


Ты не в курсе, что такое "дочки Нафтогаза" в данном случае? При чем тут дяди-тети и прочие родственники? :mrgreen:

я то в курсе.а вот ты,знаешь ли как размножается паразитирующая опухоль нафтогаз?
дочкованием.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 02:21

  Tabak написав:
  Sommer написав:
  Tabak написав:шо за страна?за наши деньги кормятся дочки,сыночки,дяди,тети и прочие родственники нафтогаза.


Ты не в курсе, что такое "дочки Нафтогаза" в данном случае? При чем тут дяди-тети и прочие родственники? :mrgreen:

я то в курсе.а вот ты,знаешь ли как размножается паразитирующая опухоль нафтогаз?
дочкованием.

+ за юмор :mrgreen:
Интересно там другое. Эти "дочки" - тоже госкомпании, как Нафтогаз или, "случайно", уже не совсем?
Как там с третьим энергопакетом (ограничение монополии поставщиков газа (а у нас Нафтогаз в газе 100% монополист), которые блокируют поставку конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям (газопроводами)?
Цитата: "Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить 50 % их емкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам."
Совсем нет конфликта интересов? :o
Была такая статья, 2 марта 1930 года, в газете «Правда», «Головокружение от успехов» называлась.
Позволю себе процитировать суть, о чем я: "Успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно «легко», в порядке, так сказать, «неожиданности». Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: «Мы всё можем!», «Нам всё нипочем!» Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности"
Пусть бы эти деятели прочли ее и подумали, если есть чем, чтоб потом не быть в роли "местного руководства" - ведь порошенко власть не вечна :twisted:
EKO
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