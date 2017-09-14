У найближчі два роки в Києві планують відкрити 14 торгових центрів загальною орендною площею 1,2 млн кв. м.
Дивися повний текст Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 22:05
Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років
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Дивися повний текст Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років.
Додано: Вів 04 вер, 2018 22:06
На фоні цього не можу зрозуміти, чому ТРЦ "Мармелад" стоїть наполовину порожній вже багато років.
Додано: Сер 05 вер, 2018 07:41
0mage0
Потому, что он уныл до безобразия. 6 или сколько там пластиковых этажей, в которые совершенно нет желания заходить. В нем нет якорных арендаторов, кроме АТБ на первом этаже, дальше которого никто не ходит. Другое дело материк рядом, заполнен на 100%
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