RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки ТРЦ планують відкрити
у Києві протягом двох років

Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 22:05

Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі два роки в Києві планують відкрити 14 торгових центрів загальною орендною площею 1,2 млн кв. м.

Дивися повний текст Скільки ТРЦ планують відкрити у Києві протягом двох років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 22:06

На фоні цього не можу зрозуміти, чому ТРЦ "Мармелад" стоїть наполовину порожній вже багато років.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 07:41

0mage0
Потому, что он уныл до безобразия. 6 или сколько там пластиковых этажей, в которые совершенно нет желания заходить. В нем нет якорных арендаторов, кроме АТБ на первом этаже, дальше которого никто не ходит. Другое дело материк рядом, заполнен на 100%
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 05.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік...
R2 » Суб 08 вер, 2018 21:14
3 104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 вер, 2018 00:48
freeze
Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
R2 » Суб 08 вер, 2018 10:36
6 193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 23:10
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 342, 343, 344
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
3433 177346
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:11
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.