Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий...

Додано: Сер 05 вер, 2018 10:51

Своей головой думать надо, а не мыслями ЕС или России. Украина большая страна, 1000 км по долготе = 17 градусов, и мы живем по 1 времени, хотя по факту находимся в 3 часовых поясах вот и подумайте головой как будет жителям Закарпатсой и Луганской областей с ноября по февраль, когда дни короткие. В Лугнаской области будет темень зимой уже после 2 часов дня, а в Закарпатье люди будут идти на работу утром за час до рассвета. Понятное дело что в нашей ситуации перевод часов имеет значение, экономия электричества в масштабах страны коллосальная получается, плюс людям комфортнее (минус только 2 дня перестройки). А если не переводить часы, то нужно жить по 3 часовым поясам, но тогда путаницы и проблем будет много, так что лучше оставить как есть, жить с переводом часов, по 1 времени всей стране, а кому хочется что-то менять, так в стране много более важных проблем.