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Україна слідом за ЄС готова
скасувати перехід на зимовий...

Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий...
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  #123>
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 08:00

Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Європейський Союз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке рішення.

Дивися повний текст Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий і літній час.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 08:00

Ну хоч так, сподіваюся, скасують, дістав вже цей споконвічний маразм з переводом годинників.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 08:16

Re: Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий

Давно пора,справедливости ради в России отменили эту фигню несколько лет назад и все нормально, как по мне так первод времени это полный бред - нет там никакой экономии и не было.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:33

а что у Украины своих мозгов нет что бы решить нужно ли переводить стрелки или нет?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:39

Зимой в 7 утра ещё темно совсем, а без перевода времени детки будут по этой теме ни в школу идти....
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:53

Мне перевод времени удобен. Летом я без всякого будильника встаю раньше 6-ти утра. Зимой с будильником в 7.30 встать проблема.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:51

Своей головой думать надо, а не мыслями ЕС или России. Украина большая страна, 1000 км по долготе = 17 градусов, и мы живем по 1 времени, хотя по факту находимся в 3 часовых поясах вот и подумайте головой как будет жителям Закарпатсой и Луганской областей с ноября по февраль, когда дни короткие. В Лугнаской области будет темень зимой уже после 2 часов дня, а в Закарпатье люди будут идти на работу утром за час до рассвета. Понятное дело что в нашей ситуации перевод часов имеет значение, экономия электричества в масштабах страны коллосальная получается, плюс людям комфортнее (минус только 2 дня перестройки). А если не переводить часы, то нужно жить по 3 часовым поясам, но тогда путаницы и проблем будет много, так что лучше оставить как есть, жить с переводом часов, по 1 времени всей стране, а кому хочется что-то менять, так в стране много более важных проблем.
sumy4
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:02

перевод времени нужен для экономии электроэнергии и действительно биологические часы человека зависят от восхода и захода солнца солнца
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:15

  sumy4 написав:Своей головой думать надо, а не мыслями ЕС или России. Украина большая страна, 1000 км по долготе = 17 градусов, и мы живем по 1 времени, хотя по факту находимся в 3 часовых поясах вот и подумайте головой как будет жителям Закарпатсой и Луганской областей с ноября по февраль, когда дни короткие. В Лугнаской области будет темень зимой уже после 2 часов дня, а в Закарпатье люди будут идти на работу утром за час до рассвета. Понятное дело что в нашей ситуации перевод часов имеет значение, экономия электричества в масштабах страны коллосальная получается, плюс людям комфортнее (минус только 2 дня перестройки). А если не переводить часы, то нужно жить по 3 часовым поясам, но тогда путаницы и проблем будет много, так что лучше оставить как есть, жить с переводом часов, по 1 времени всей стране, а кому хочется что-то менять, так в стране много более важных проблем.

Что то у Вас не ладно с арифметикой - большая часть Украины лежит южнее 50-го градуса широты, т.е. длина окружности Земли по долготе тут не превышает 30 тыс. км, а один градус - более 800 км. Т.е. максимальная протяженность Украины - 1 с небольшим часовой пояс.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:18

Re: Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий

sumy4 написав:Своей головой думать надо, а не мыслями ЕС или России. Украина большая страна, 1000 км по долготе = 17 градусов, и мы живем по 1 времени, хотя по факту находимся в 3 часовых поясах вот и подумайте головой как будет жителям Закарпатсой и Луганской областей с ноября по февраль, когда дни короткие. В Лугнаской области будет темень зимой уже после 2 часов дня, а в Закарпатье люди будут идти на работу утром за час до рассвета. Понятное дело что в нашей ситуации перевод часов имеет значение, экономия электричества в масштабах страны коллосальная получается, плюс людям комфортнее (минус только 2 дня перестройки). А если не переводить часы, то нужно жить по 3 часовым поясам, но тогда путаницы и проблем будет много, так что лучше оставить как есть, жить с переводом часов, по 1 времени всей стране, а кому хочется что-то менять, так в стране много более важных проблем.
Да нет никакой экономии электроэнергии, и нормально будут жить и в Закарпатской и в Луганской. Люди электроэнергией пользуются по надобности вне зависимости от того, показывают стрелки на час больше или меньше. Наоборот, о цирка с переводом стрелок два раза в год одни убытки и проблемы, и никакого толку.
Faceless
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