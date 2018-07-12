З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігатимуться в єдиній електронній системі.
Дивися повний текст Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні довідки – МОЗ.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 08:16
Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні довідки – МОЗ.
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:06
Так для кого вводится система-для гражданина или для удобства контролирующих органов?)))
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