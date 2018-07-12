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Запустили систему, яка
виявлятиме підроблені медичні...

Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 08:16

Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні...

Пропонуємо до обговорення:
З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігатимуться в єдиній електронній системі.

Дивися повний текст Запустили систему, яка виявлятиме підроблені медичні довідки – МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 08:16

А чего не на блокчейне? :-)
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:06

Так для кого вводится система-для гражданина или для удобства контролирующих органов?)))
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:41

а что сейчас им мешает это дело выявлять?
Cactus
 
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