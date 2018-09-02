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Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє
збільшувати пенсії -...

Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:24

Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії -...

Пропонуємо до обговорення:
Фіксований рівень дефіциту Пенсійного фонду дозволяє підвищувати пенсії, за рахунок спрямування додаткових надходжень на ці цілі.

Дивися повний текст Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:24

вот это словоблудие!!!!
дефицит денег позволяет тратить еще больше.
что только не придумаешь перед выборами.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:29

У одного пенсия 1200 грн и после 55 лет, у другого 20 000 и после 40 лет.
Вот вам и вся суть, этого л*х*трона
Rainbow
 
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