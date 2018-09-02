Фіксований рівень дефіциту Пенсійного фонду дозволяє підвищувати пенсії, за рахунок спрямування додаткових надходжень на ці цілі.
Дивися повний текст Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії - Мінсоцполітики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:24
Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії - Мінсоцполітики.
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:24
вот это словоблудие!!!!
дефицит денег позволяет тратить еще больше.
что только не придумаешь перед выборами.
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:29
У одного пенсия 1200 грн и после 55 лет, у другого 20 000 и после 40 лет.
Вот вам и вся суть, этого л*х*трона
|