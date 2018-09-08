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У Києві у деяких районах
відключать холодну воду

У Києві у деяких районах відключать холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:39

У Києві у деяких районах відключать холодну воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал".

Дивися повний текст У Києві у деяких районах відключать холодну воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:39

Предлагаю и впредь писать такого типа "новости" касательно отключения воды, света... и не только в Киеве, это очень интересно!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:11

толчки в прокуратуре без воды, это ж новостная бомба! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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