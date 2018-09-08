Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал".
Дивися повний текст У Києві у деяких районах відключать холодну воду.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 09:39
У Києві у деяких районах відключать холодну воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві у деяких районах відключать холодну воду.
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:39
Предлагаю и впредь писать такого типа "новости" касательно отключения воды, света... и не только в Киеве, это очень интересно!
Додано: Сер 05 вер, 2018 11:11
толчки в прокуратуре без воды, это ж новостная бомба!
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