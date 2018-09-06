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Чотири загрози для
опалювального сезону в Україні

Чотири загрози для опалювального сезону в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:42

Чотири загрози для опалювального сезону в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Підготовка до опалювального сезону стала щорічним головним болем і піаром для влади України.

Дивися повний текст Чотири загрози для опалювального сезону в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:42

Особенно понравилось про заплатить "реальную стоимость коммунальных услуг", которая уже и так завышена в несколько раз? А о качестве этих услуг вообще говорить не приходится.
ladikus
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:54

половине страны начисляют коммунальные субсидии. Вранье, никак не половине, к тому же каждый год урезают как размер субсидии так и то кому будут начислять. по тем правилам которые вводят сейчас субсидий не будет почти ни у кого, разве что у пенсионеров которые живут одни, или у тех кто зарабатывает минималку.
Remington
 
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