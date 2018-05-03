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Ізраїль інвестує $7 млн у побудову 2,5 тис. зарядних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада Ізраїлю оголосила про намір інвестувати 25 мільйонів шекелів (6,83 млн доларів США) в створення загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів.
Дивися повний текст Ізраїль інвестує $7 млн у побудову 2,5 тис. зарядних станцій для електромобілів
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Додано: Сер 05 вер, 2018 09:56
$2 800 на одну станцію? :lol:
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Всюдиносапхайчик
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