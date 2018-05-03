RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ізраїль інвестує $7 млн у
побудову 2,5 тис. зарядних...

Ізраїль інвестує $7 млн у побудову 2,5 тис. зарядних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:55

Ізраїль інвестує $7 млн у побудову 2,5 тис. зарядних...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада Ізраїлю оголосила про намір інвестувати 25 мільйонів шекелів (6,83 млн доларів США) в створення загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів.

Дивися повний текст Ізраїль інвестує $7 млн у побудову 2,5 тис. зарядних станцій для електромобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:56

$2 800 на одну станцію? :lol:
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 496
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та Ізраїль мають намір підписати угоду про зону...
R2 » Сер 22 сер, 2018 15:29
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 сер, 2018 16:45
Sharpe
Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну...
R2 » Сер 20 чер, 2018 14:55
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 14:56
Cactus
Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини
R2 » Чет 03 тра, 2018 23:21
2 328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 08:12
maxprofit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.