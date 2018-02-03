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Україну можуть обігнати
на ринку борошна

Україну можуть обігнати на ринку борошна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:56

Україну можуть обігнати на ринку борошна

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Дивися повний текст Україну можуть обігнати на ринку борошна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:56

Де в тексті новини хоч одна згадка про Україну?
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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