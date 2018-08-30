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"Укрпошта" вводить
електронний документообіг

"Укрпошта" вводить електронний документообіг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:00

"Укрпошта" вводить електронний документообіг

Пропонуємо до обговорення:
Національний поштовий оператор "Укрпошта" переходить на електронний документообіг з юридичними особами.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" вводить електронний документообіг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:00

Укрпошта стає все більш схожою на Нову Пошту, тільки дешевше, хоча й повільніше
Всюдиносапхайчик
 
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Для початку нехай термінали поставлять)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:31

Re:

  sdmitruk написав:Для початку нехай термінали поставлять)


Да, 18 лет. как 21й век, а карточки не принимают. Это жесть.
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:19

  andretar написав:
  sdmitruk написав:Для початку нехай термінали поставлять)


Да, 18 лет. как 21й век, а карточки не принимают. Это жесть.

принимают, но терминалы не во всех отделениях.
slonslon
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