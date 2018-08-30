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"Укрпошта" вводить електронний документообіг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Національний поштовий оператор "Укрпошта" переходить на електронний документообіг з юридичними особами.
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R2
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Додано: Сер 05 вер, 2018 10:00
Укрпошта стає все більш схожою на Нову Пошту, тільки дешевше, хоча й повільніше
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Сер 05 вер, 2018 10:24
Для початку нехай термінали поставлять)
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sdmitruk
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Додано: Сер 05 вер, 2018 11:31
sdmitruk написав:
Для початку нехай термінали поставлять)
Да, 18 лет. как 21й век, а карточки не принимают. Это жесть.
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andretar
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:19
andretar написав: sdmitruk написав:
Для початку нехай термінали поставлять)
Да, 18 лет. как 21й век, а карточки не принимают. Это жесть.
принимают, но терминалы не во всех отделениях.
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slonslon
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