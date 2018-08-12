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Вчені створили 3D-принтер
для друку металевих...

Вчені створили 3D-принтер для друку металевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:35

Вчені створили 3D-принтер для друку металевих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ТАСС з посиланням нан компанію-розробника пристрою «Атоменергомаш».

Дивися повний текст Вчені створили 3D-принтер для друку металевих конструкцій одночасно з двох матеріалів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:35

Раніше свинособача пропаганда була лише в коментах, зараз почала регулярно з'являтися і у матеріалах сайту.
finuser192
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:19

Чьи это ученые топикастер как-то назвать постеснялся.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:42

Над створенням дволазероної двопорошкової системи селективного плавлення (SLM) працювали науковці з інституту технології поверхні і наноматеріалів ЦНДІТМАШ і «Центротеха».


Сокращение из латинских букв намекает на то, где именно разработали технологию. :mrgreen:

Но новость хорошая - пусть лучше рашкинские учоные 3D-принтеры мучают, а не собак топят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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