Про це пише ТАСС з посиланням нан компанію-розробника пристрою «Атоменергомаш».
Дивися повний текст Вчені створили 3D-принтер для друку металевих конструкцій одночасно з двох матеріалів.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 10:35
Вчені створили 3D-принтер для друку металевих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені створили 3D-принтер для друку металевих конструкцій одночасно з двох матеріалів.
Додано: Сер 05 вер, 2018 10:35
Раніше свинособача пропаганда була лише в коментах, зараз почала регулярно з'являтися і у матеріалах сайту.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:42
Сокращение из латинских букв намекает на то, где именно разработали технологию.
Но новость хорошая - пусть лучше рашкинские учоные 3D-принтеры мучают, а не собак топят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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