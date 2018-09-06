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Український експорт до Польщі
за півроку зріс до $1,7 млрд

Український експорт до Польщі за півроку зріс до $1,7 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:37

Український експорт до Польщі за півроку зріс до $1,7 млрд

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2018 український експорт товарів та послуг до Польщі зріс до 1,7 млрд доларів.

Дивися повний текст Український експорт до Польщі за півроку зріс до $1,7 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 10:37

а де сг?
sdmitruk
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