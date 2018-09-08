Перші такі місця для паркування в якості експерименту були облаштовані на вул. Богдана Хмельницького і вул. Парково-Сирецькій.
Дивися повний текст У Києві збільшується кількість паркувальних кишень - КМДА.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 11:02
У Києві збільшується кількість паркувальних кишень - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві збільшується кількість паркувальних кишень - КМДА.
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:13
Зробили б краще "паркувальну смугу", тобто одну велику кишеню, а то поробили цих маленьких кишеньок на 1-2-3 авто, їх потім ще перекривають ті, хто паркується в правій смузі і все.
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