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У Києві збільшується кількість
паркувальних кишень - КМДА

У Києві збільшується кількість паркувальних кишень - КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:02

У Києві збільшується кількість паркувальних кишень - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Перші такі місця для паркування в якості експерименту були облаштовані на вул. Богдана Хмельницького і вул. Парково-Сирецькій.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:02

А паркинги где?
Или парковочный карман на 3 машины решит проблему?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:13

Зробили б краще "паркувальну смугу", тобто одну велику кишеню, а то поробили цих маленьких кишеньок на 1-2-3 авто, їх потім ще перекривають ті, хто паркується в правій смузі і все.
0mage0
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