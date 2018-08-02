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Справа сина Авакова: суд
скасував арешт майна

Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:49

Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові суду від 23 серпня.

Дивися повний текст Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:49

... кто ж его посадит, он же памятник)))
chingissshan
 
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Интересна формулировка снятия ареста- народ должен учиться на примерах наших "элит'
Moimir
 
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Да здравствует самый честный и гуманный суд в мире!
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Каста неприкасаемых
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 14:22

Re: Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна

Какие "рюкзаки"?
На вертолётах уже отбили всё.
https://ukrrudprom.ua/news/Ot_frantsuzs ... sen_A.html

Если не согласны, - то мусора пойдут трусить всех, пока не отобьют выведенное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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