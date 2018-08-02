Про це йдеться в постанові суду від 23 серпня.
Дивися повний текст Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 11:49
Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна.
Додано: Сер 05 вер, 2018 11:57
Интересна формулировка снятия ареста- народ должен учиться на примерах наших "элит'
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:03
Каста неприкасаемых
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:22
Re: Справа сина Авакова: суд скасував арешт майна
Какие "рюкзаки"?
На вертолётах уже отбили всё.
Если не согласны, - то мусора пойдут трусить всех, пока не отобьют выведенное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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