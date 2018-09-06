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Опитування: Рівень
життя в Україні росте

Опитування: Рівень життя в Україні росте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:00

Опитування: Рівень життя в Україні росте

Пропонуємо до обговорення:
ксперти вважають, що, незважаючи на високий відсоток незадоволених своїм рівнем життя українців, з 1999 року можна простежити тенденцію поліпшення рівня життя в країні.

Дивися повний текст Опитування: Рівень життя в Україні росте.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:00

А сейчас как уровень жизни?
kosach890
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:13

Добавлено: Ср 05 сен, 2018 13:00

Что это )))) Статья от 2008 года в новостях портала. Что все курят, я тоже это хочу )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:30

Главное заголовок: "Уровень жизни растет". Многие информационные порталы начали "клепать" новости в положительном ключе. Выборы, однако.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:15

10 лет и 1 день статье. С чего вдруг?
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:35

А почему не прилагається список. Страна хочет знать их поименно.
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:56

Ну у них при власти уровень жизни постоянно растет!
ladikus
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:09

А какой сейчас год? 2008? что это за статья 2008 года?
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:16

Re: Опитування: Рівень життя в Україні росте

чего вы все доколупались - 2008, 2008? Что невооруженным глазом не видно: жить стало лучше, жить стало веселее, жить стало просто за..шибись
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19

:) :) Привіт з минулого. У нас також були свої популісти.

10 років пройшло, а нічого так і не змінилось. Печаль.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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