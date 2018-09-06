ксперти вважають, що, незважаючи на високий відсоток незадоволених своїм рівнем життя українців, з 1999 року можна простежити тенденцію поліпшення рівня життя в країні.
Дивися повний текст Опитування: Рівень життя в Україні росте.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:00
Опитування: Рівень життя в Україні росте
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опитування: Рівень життя в Україні росте.
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:13
Добавлено: Ср 05 сен, 2018 13:00
Что это )))) Статья от 2008 года в новостях портала. Что все курят, я тоже это хочу )))
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:30
Главное заголовок: "Уровень жизни растет". Многие информационные порталы начали "клепать" новости в положительном ключе. Выборы, однако.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:16
Re: Опитування: Рівень життя в Україні росте
чего вы все доколупались - 2008, 2008? Что невооруженным глазом не видно: жить стало лучше, жить стало веселее, жить стало просто за..шибись
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19
Привіт з минулого. У нас також були свої популісти.
10 років пройшло, а нічого так і не змінилось. Печаль.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
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