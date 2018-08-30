Постанови наберуть чинності в день, наступний за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Дивися повний текст Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на 12% (таблиця).
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:21
Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на...
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Дивися повний текст Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на 12% (таблиця).
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:22
Как Вы задрали с этими поднятиями. Сначала зарплаты людям сделайте на приемлемом уровне, чтобы на коммунальные услуги уходило 10-15% максимум.
Если же Вы зажрались до такой степени что зарплаты не можете поднять, так качество воды сделайте надлежащее, а то, то что сейчас из кранов течёт сложно назвать водой.
Всё не нажрётесь, всё Вам денег мало. Квартиры, машины, яхты, загородные дома и т.д.
Нахрена заниматься накопительсвом, всё равно сдохните как все рано или поздно и с собой в могилу всё это не забрать.
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