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Тарифи на воду в деяких регіонах
зростуть більш ніж на...

Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:21

Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на...

Пропонуємо до обговорення:
Постанови наберуть чинності в день, наступний за днем ​​їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Дивися повний текст Тарифи на воду в деяких регіонах зростуть більш ніж на 12% (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:22

Как Вы задрали с этими поднятиями. Сначала зарплаты людям сделайте на приемлемом уровне, чтобы на коммунальные услуги уходило 10-15% максимум.
Если же Вы зажрались до такой степени что зарплаты не можете поднять, так качество воды сделайте надлежащее, а то, то что сейчас из кранов течёт сложно назвать водой.
Всё не нажрётесь, всё Вам денег мало. Квартиры, машины, яхты, загородные дома и т.д.
Нахрена заниматься накопительсвом, всё равно сдохните как все рано или поздно и с собой в могилу всё это не забрать.
Rawtang
 
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