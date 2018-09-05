Українські компанії виграли тендер на ремонт та модернізацію 17-ти вертольотів МІ-17 турецької жандармерії.
Дивися повний текст Українські компанії будуть ремонтувати вертольоти з Туреччини за $40 млн.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:49
Українські компанії будуть ремонтувати вертольоти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські компанії будуть ремонтувати вертольоти з Туреччини за $40 млн.
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:49
"Сотрудничество с Турцией – это наша стратегия, – добавил Аваков" - кто-нибудь понял, что это значит?
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:35
Каким боком об этой новости сообщает Аваков?
Ремонт вертолетов не подлежит компетенции МВД.
А компания Мотор-Сич является частной.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:48
Поставку БТРов Ираку просрали. С поставкой танков Таиланду ситуация схожая. Будем посмотреть на турецкие вертолеты.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:01
Может детали будут снимать с свежезакупленных б.у. вертолетов?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:19
Арсен Аваков издевается: сообщил, что украинские компании выиграли тендер на ремонт вертолетов турецкой жандармерии
[10:20 05 сентября 2018 года ]
Украинские компании выиграли тендер на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.
“Украина выиграла тендер — 40 млн долларов на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии”, — написал министр.
По его словам, соглашение будет реализовываться компанией “Мотор-Сич” и ремонтным заводом в Конотопе. “Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиационного ремонта. Сотрудничество с Турцией — это наша стратегия”, — добавил Аваков.
Ранее сообщалось, что “Украинское авиационно-транспортное предприятие “Хорив-Авиа” МВД заключило соглашение с компанией “Airbus Helicopters SAS” о закупке вертолетов на 554,29 млн евро, или 18,23 млрд гривен.
Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро, предоставленного по Соглашению между правительством Украины и правительством Французской Республики. По крайней мере 15% цены контракта будет оплачено из украинского государственного бюджета.
К концу 2022 года за 484,62 млн евро поставят 55 вертолетов в различных конфигурациях — аварийно-спасательных, для Национальной гвардии, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:
на 274,35 млн евро — 21 б/у тяжелый двухдвигательный вертолет модели Н225 по 1,72-14,05 млн евро;
на 118,37 млн евро — 24 новых легких однодвигательных вертолета модели Н125 по 4,14-6,49 млн евро;
на 91,9 млн евро — 10 новых легких двухдвигательных вертолетов модели Н145 по 8,63-10,23 млн евро.
Остальные 69,67 млн евро пойдут на теоретическое и практическое обучение авиатехников и пилотов, а также учебные материалы и техническую поддержку для Центра обслуживания и обучения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:32
И опять зрадофилам все не нравится.
Тяжелая у них профессия - везде зраду находить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:56
Кто о чем, а он о бане.
А почему бы не вспомнить удачные проекты вроде продажи сотен БТРов тому же Тайланду? Да и с танками закрыли проект после того, как российские запчасти заменили на украинские.
В чем зрада? Что россиян заменили?
Кстати, Антонов модернизировал в Киеве индусские Ан-32. Это тоже зрада?
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