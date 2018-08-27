Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років

Додано: Сер 05 вер, 2018 12:59

"Цены на природный газ с поставкой в ​​зимние месяцы 2018-2019 годов поднимались во вторник на торгах в Лондоне до максимума за семь лет – 346 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ с поставкой в ​​течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) также близка к многолетним максимумам, 4 сентября она увеличилась на 1,4%, до 71,7 пенса за терм (почти 325 долларов за тысячу кубометров).



Активный рост цен на природный газ также перекинулся на Нидерланды и Францию, сообщает агентство Bloomberg."



Ну что, можно начинать закупку Европейского газа по Европейским ценам.

Украина це ж Европа.

Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов. Но це ж не Эвропа.