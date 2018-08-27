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Газ у Лондоні подорожчав
до максимуму за 7 років

Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:59

Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на природний газ з постачанням в зимові місяці 2018-2019 років піднімалися у вівторок на торгах в Лондоні до максимуму за сім років - 346 доларів за тисячу кубометрів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 12:59

"Цены на природный газ с поставкой в ​​зимние месяцы 2018-2019 годов поднимались во вторник на торгах в Лондоне до максимума за семь лет – 346 долларов за тысячу кубометров.
Цена на газ с поставкой в ​​течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) также близка к многолетним максимумам, 4 сентября она увеличилась на 1,4%, до 71,7 пенса за терм (почти 325 долларов за тысячу кубометров).

Активный рост цен на природный газ также перекинулся на Нидерланды и Францию, сообщает агентство Bloomberg."

Ну что, можно начинать закупку Европейского газа по Европейским ценам.
Украина це ж Европа.
Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов. Но це ж не Эвропа.
eap2828
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 14:17

Намёк ясен
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:31

  eap2828 написав:Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов.


Ну или не снизится. :mrgreen:
Потому что цену для Беларуси считают в рашке, а там они непредсказуемые:
http://gosnovosti.com/2018/09/россии-не-выгодно-поставлять-нефть-в-б/
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что уровень поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию уже в ближайшее время может сократиться примерно в 6 раз. Об этом рассказал руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов в интервью информагентству ТАСС.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 17:40

  Sommer написав:
  eap2828 написав:Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов.


Ну или не снизится. :mrgreen:
Потому что цену для Беларуси считают в рашке, а там они непредсказуемые:
http://gosnovosti.com/2018/09/россии-не-выгодно-поставлять-нефть-в-б/
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что уровень поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию уже в ближайшее время может сократиться примерно в 6 раз. Об этом рассказал руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов в интервью информагентству ТАСС.


Зри в корень
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%8 ... a-41356505

https://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article ... efti-.html

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0 ... nie_2_mlrd
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:24

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:
  eap2828 написав:Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов.


Ну или не снизится. :mrgreen:
Потому что цену для Беларуси считают в рашке, а там они непредсказуемые:
http://gosnovosti.com/2018/09/россии-не-выгодно-поставлять-нефть-в-б/
Сегодня, 4 сентября, стало известно, что уровень поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию уже в ближайшее время может сократиться примерно в 6 раз. Об этом рассказал руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов в интервью информагентству ТАСС.


Зри в корень
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%8 ... a-41356505

https://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article ... efti-.html

https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0 ... nie_2_mlrd


Что должен означать этот набор ссылок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:47

Re: Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років

Отличная новость.
Уверен, что эффективные менеджеры Коболев с Витренко уже прям с завтрашнего дня начнут препродавать дешевый словацкий газ бритам. Под 1% премии от валового объема продаж, естественно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:04

Занимательная математика покупной газ в Англии стоит 325 доллара или же 9184 грн/1000 кубов , в Украине свой газ для населения стоит 7000 грн/1000 кубов , зарплата в Лондоне 2500 фунтов или же 90000 грн , зарплата в Украине 5000-6000 грн , кто*то имеет очень жесткий навар , а кто-то плачет что его имеют и он отдает последние копейки за отопление
makishin60
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