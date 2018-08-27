Ціни на природний газ з постачанням в зимові місяці 2018-2019 років піднімалися у вівторок на торгах в Лондоні до максимуму за сім років - 346 доларів за тисячу кубометрів.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 12:59
Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років.
Додано: Сер 05 вер, 2018 12:59
"Цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019 годов поднимались во вторник на торгах в Лондоне до максимума за семь лет – 346 долларов за тысячу кубометров.
Цена на газ с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) также близка к многолетним максимумам, 4 сентября она увеличилась на 1,4%, до 71,7 пенса за терм (почти 325 долларов за тысячу кубометров).
Активный рост цен на природный газ также перекинулся на Нидерланды и Францию, сообщает агентство Bloomberg."
Ну что, можно начинать закупку Европейского газа по Европейским ценам.
Украина це ж Европа.
Цена газа для Белоруссии по информации Министерства энергетики, в этом году 129 долларов, а в 2019-м -она снизится до 127 долларов. Но це ж не Эвропа.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:31
Ну или не снизится.
Потому что цену для Беларуси считают в рашке, а там они непредсказуемые:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 05 вер, 2018 17:40
Зри в корень
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:24
Что должен означать этот набор ссылок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 06 вер, 2018 06:47
Re: Газ у Лондоні подорожчав до максимуму за 7 років
Отличная новость.
Уверен, что эффективные менеджеры Коболев с Витренко уже прям с завтрашнего дня начнут препродавать дешевый словацкий газ бритам. Под 1% премии от валового объема продаж, естественно.
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:04
Занимательная математика покупной газ в Англии стоит 325 доллара или же 9184 грн/1000 кубов , в Украине свой газ для населения стоит 7000 грн/1000 кубов , зарплата в Лондоне 2500 фунтов или же 90000 грн , зарплата в Украине 5000-6000 грн , кто*то имеет очень жесткий навар , а кто-то плачет что его имеют и он отдает последние копейки за отопление
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