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Розраховуйся карткою - ходи в кіно: українські банки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:10
Пропонуємо до обговорення:
У Глобус Банку, Альфа-Банку, Банку Аваль, Банку Форвард, Ощадбанку, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанку, Полікомбанку, Скай Банку, і РВС Банку спільно з НПС "ПРОСТІР" стартувала спеціальна акція.
Дивися повний текст Розраховуйся карткою - ходи в кіно: українські банки і ПРОСТІР влаштували спільну акцію
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R2
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Додано: Сер 05 вер, 2018 13:10
"Всего нам удалось добиться больших процентов для вас по депозитам 9 банков Украины, включая и современный Monobank."
Нет там бОльших процентов для Monobank
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Hennady
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