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Розраховуйся карткою - ходи в
кіно: українські банки і...

Розраховуйся карткою - ходи в кіно: українські банки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 13:10

Розраховуйся карткою - ходи в кіно: українські банки і...

Пропонуємо до обговорення:
У Глобус Банку, Альфа-Банку, Банку Аваль, Банку Форвард, Ощадбанку, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанку, Полікомбанку, Скай Банку, і РВС Банку спільно з НПС "ПРОСТІР" стартувала спеціальна акція.

Дивися повний текст Розраховуйся карткою - ходи в кіно: українські банки і ПРОСТІР влаштували спільну акцію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 13:10

"Всего нам удалось добиться больших процентов для вас по депозитам 9 банков Украины, включая и современный Monobank."
Нет там бОльших процентов для Monobank
Hennady
 
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