Кабінет міністрів України в жовтні почне активну боротьбу з тіньовою зайнятістю в країні.
Дивися повний текст Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:56
Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні.
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:56
Т.е. начнут строить людей, а не организаторов теневого бизнеса- копанки, буршнын, вырубка леса...?
Додано: Сер 05 вер, 2018 13:59
Корупцію, контрабанду вже ліквідували, осталось зайнятість холопів.Мабудь повільно покидають територію України.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:00
Задушить всех предпринимателей из сферы услуг и других видов бизнеса с низкой капитализацией и отправить всех занятых в этих предприятиях на биржу труда... Шикардос....
Додано: Сер 05 вер, 2018 17:48
Какая же это зрада? Это неординарная обычная и всем привычная некомпетентность.
Кроме как оштрафовать,обложить налогом и поднять акцизы при сохранении уровня воровства больше ничего не умеют. Да и не хотят пожалуй тоже.
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:01
trololo
Предлагаю Вам решить очень простую задачу. Вы за услугу получили 100грн. Зарплата Вашего работника составляет 65% от полученного, налоги ещё 32% от полученного. Теперь внимание вопрос! Как на оставшиеся прОценты оплатить аренду, коммунальные и текущие издержки предприятия? Я уже молчу про хоть какую нибудь зарплату уборщице, бухгалтеру и директору. Ну а прибыль собственнику предприятия переходит в резко отрицательную величину... Как думаете, сколько времени понадобится "осчастливленым" сотрудникам чтобы свыкнуться с мыслью что при отсутствии пенсии у них теперь и зарплаты не будет?
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:09
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:18
Re: Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні
А сколько времени им понадобится понять, что по вашей схеме один работник работая в черную кормит уборщицу, бухгалтера и директора?
Додано: Чет 06 вер, 2018 06:07
Не можешь устроить легально и при этом платить нормальную зарплату ноя что не получишь так прибыль, работай сам и никого не нанимай. Сам разгружай, убирай помещения и тд. Я так и делаю. Работа должна быть легальной и ни как иначе. Во всём цивилизованном мире как то же получается.
Додано: Чет 06 вер, 2018 06:42
Re: Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні
Неужели уже в октябре начнут?!
А раньше что мешало?..
|