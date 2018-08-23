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Кабмін почне боротьбу з
тіньовою зайнятістю вже в жовтні

Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 13:56

Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України в жовтні почне активну боротьбу з тіньовою зайнятістю в країні.

Дивися повний текст Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 13:56

Т.е. начнут строить людей, а не организаторов теневого бизнеса- копанки, буршнын, вырубка леса...?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 13:59

Корупцію, контрабанду вже ліквідували, осталось зайнятість холопів.Мабудь повільно покидають територію України.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:00

Задушить всех предпринимателей из сферы услуг и других видов бизнеса с низкой капитализацией и отправить всех занятых в этих предприятиях на биржу труда... Шикардос....
vel120477
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 17:48

Какая же это зрада? Это неординарная обычная и всем привычная некомпетентность.
Кроме как оштрафовать,обложить налогом и поднять акцизы при сохранении уровня воровства больше ничего не умеют. Да и не хотят пожалуй тоже.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:01

trololo
Предлагаю Вам решить очень простую задачу. Вы за услугу получили 100грн. Зарплата Вашего работника составляет 65% от полученного, налоги ещё 32% от полученного. Теперь внимание вопрос! Как на оставшиеся прОценты оплатить аренду, коммунальные и текущие издержки предприятия? Я уже молчу про хоть какую нибудь зарплату уборщице, бухгалтеру и директору. Ну а прибыль собственнику предприятия переходит в резко отрицательную величину... Как думаете, сколько времени понадобится "осчастливленым" сотрудникам чтобы свыкнуться с мыслью что при отсутствии пенсии у них теперь и зарплаты не будет?
vel120477
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:09

  Moimir написав:Т.е. начнут строить людей, а не организаторов теневого бизнеса- копанки, буршнын, вырубка леса...?

Читай внимательней. Речь идет об организаторах рабочих мест, а не о рабочих.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:18

Re: Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні

vel120477 написав:
  trololo написав:все местные го**ноеды высказались? или еще будут стоны с оттенками перманентной зрады?

где мистер свет и вкладчик раздватри?

Предлагаю Вам решить очень простую задачу. Вы за услугу получили 100грн. Зарплата Вашего работника составляет 65% от полученного, налоги ещё 32% от полученного. Теперь внимание вопрос! Как на оставшиеся прОценты оплатить аренду, коммунальные и текущие издержки предприятия? Я уже молчу про хоть какую нибудь зарплату уборщице, бухгалтеру и директору. Ну а прибыль собственнику предприятия переходит в резко отрицательную величину... Как думаете, сколько времени понадобится "осчастливленым" сотрудникам чтобы свыкнуться с мыслью что при отсутствии пенсии у них теперь и зарплаты не будет?

А сколько времени им понадобится понять, что по вашей схеме один работник работая в черную кормит уборщицу, бухгалтера и директора? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:07

Не можешь устроить легально и при этом платить нормальную зарплату ноя что не получишь так прибыль, работай сам и никого не нанимай. Сам разгружай, убирай помещения и тд. Я так и делаю. Работа должна быть легальной и ни как иначе. Во всём цивилизованном мире как то же получается.
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:42

Re: Кабмін почне боротьбу з тіньовою зайнятістю вже в жовтні

Неужели уже в октябре начнут?!
А раньше что мешало?..
fokus
 
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