Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...

Додано: Чет 06 вер, 2018 07:47

При этом 50% опрошенных считают, что оптимальный вариант решения проблемы большого количества нерастаможенных автомобилей на европейских номерах – позволить растаможить их, но уменьшить для них налоги

Люди в принципе не понимают проблему евроблях и пытаются давать решение - смех и толькоСейчас открою бОООООльшой секрет для таких людей - главная проблемаевроблях не в том, что их здесь дорого растаможить, а в том, чтотам, за границей. Т.е. у них есть хозяин (поляк, литовец и т.д.) и этот автомобиль это его собственность. И перед тем, как здесь растаможить евробляху, её нужно сначала отогнать обратно на родину (Польшу, Литву и т.д.), продать, заплатить налоги с продажи, снять с учёта, пригнать сюда в украину и только потом растамаживать и ставить на учёт уже здесь. Вся эта канитель будет стоить таких денег, что эти евробляхи выгоднее сдать в металлолом, а никто этого делать не хочет, что вполне ожидаемо.Потому проблема гораздо круче, чем многие думают. Скажу крамолу сейчас - даже если завтра сделают стоимость растаможки в 100 евро, то евробляхи продолжат ездить. Осознайте это!