RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали оптимальний
підхід до вирішення...

Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 14:33

Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...

Пропонуємо до обговорення:
Лише 4% за те, щоб залишити ситуацію статус-кво.

Дивися повний текст Українці назвали оптимальний підхід до вирішення проблеми «єврономерів» (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 14:33

Только 4% за то, чтобы оставить ситуацию статус-кво - масло масляное. Нужно писать, "оставить статус кво"
victor_kandalov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 02.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 23:07

Ворованные вещи тоже покупают любители экономить. Давайте узаконим)
finuser221
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 07:47

При этом 50% опрошенных считают, что оптимальный вариант решения проблемы большого количества нерастаможенных автомобилей на европейских номерах – позволить растаможить их, но уменьшить для них налоги

Люди в принципе не понимают проблему евроблях и пытаются давать решение - смех и только :)
Сейчас открою бОООООльшой секрет для таких людей - главная проблема уже завезённых евроблях не в том, что их здесь дорого растаможить, а в том, что они не проданы там, за границей. Т.е. у них есть хозяин (поляк, литовец и т.д.) и этот автомобиль это его собственность. И перед тем, как здесь растаможить евробляху, её нужно сначала отогнать обратно на родину (Польшу, Литву и т.д.), продать, заплатить налоги с продажи, снять с учёта, пригнать сюда в украину и только потом растамаживать и ставить на учёт уже здесь. Вся эта канитель будет стоить таких денег, что эти евробляхи выгоднее сдать в металлолом, а никто этого делать не хочет, что вполне ожидаемо.
Потому проблема гораздо круче, чем многие думают. Скажу крамолу сейчас - даже если завтра сделают стоимость растаможки в 100 евро, то евробляхи продолжат ездить. Осознайте это!
LutsMan
 
Повідомлень: 501
З нами з: 10.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 07:57

  LutsMan написав:
При этом 50% опрошенных считают, что оптимальный вариант решения проблемы большого количества нерастаможенных автомобилей на европейских номерах – позволить растаможить их, но уменьшить для них налоги

Люди в принципе не понимают проблему евроблях и пытаются давать решение - смех и только :)
Сейчас открою бОООООльшой секрет для таких людей - главная проблема уже завезённых евроблях не в том, что их здесь дорого растаможить, а в том, что они не проданы там, за границей. Т.е. у них есть хозяин (поляк, литовец и т.д.) и этот автомобиль это его собственность. И перед тем, как здесь растаможить евробляху, её нужно сначала отогнать обратно на родину (Польшу, Литву и т.д.), продать, заплатить налоги с продажи, снять с учёта, пригнать сюда в украину и только потом растамаживать и ставить на учёт уже здесь. Вся эта канитель будет стоить таких денег, что эти евробляхи выгоднее сдать в металлолом, а никто этого делать не хочет, что вполне ожидаемо.
Потому проблема гораздо круче, чем многие думают. Скажу крамолу сейчас - даже если завтра сделают стоимость растаможки в 100 евро, то евробляхи продолжат ездить. Осознайте это!

НЕ все ездят по доверенности. А давайте попробуем растаможку в 100-500 евро и тогда посмотрим .
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 261
З нами з: 12.08.17
Подякував: 513 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 08:49

Re: Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...

  yama написав:НЕ все ездят по доверенности.

Согласен! Не все, а только 50%, другие 50% оформлены как сотрудники польской/литовской фирмы и находятся здесь в длительной командировке.

  yama написав: А давайте попробуем растаможку в 100-500 евро и тогда посмотрим .

А что смотреть ? Изменение стоимости растаможки не может повлиять на уже ввезённые машины. Это же очевидно! Если человек купил старую машину за 1,5-2 тыс евро, то он не будет платить ещё столько же за её оформление. Разве не понятно ?
LutsMan
 
Повідомлень: 501
З нами з: 10.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 08:56

Нужно разрешить растамаживать авто 10лет и старше, но налоги снизить не значительно чтобы бютжет наполнялся.
Нет денег на растаможку - покупай корч дешевле. Хочешь приличное и 5-7 летнее авто - плати.
Такая политика и автосалонам свинью не подложит и малоимущие смогут купить совсем старые авто.
v0f41k
 
Повідомлень: 385
З нами з: 14.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:04

  v0f41k написав:Нужно разрешить растамаживать авто 10лет и старше, но налоги снизить не значительно чтобы бютжет наполнялся.
Нет денег на растаможку - покупай корч дешевле. Хочешь приличное и 5-7 летнее авто - плати.
Такая политика и автосалонам свинью не подложит и малоимущие смогут купить совсем старые авто.


С чего бы это? Хочешь купить безопасное, екологически чистое авто - и на тебе плати, а если покупаешь старый убитый дымящий хлам - и получаешь льготную растаможку??? Вы с дуба упали?) :o Во всем цивилизированном мире менно покупатели старого хлама платят больше, а у нас Вы предлагаете сделать как всегда - через ж***?
Василь_Васильович
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.08.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:14

v0f41k И вообще, нет денег на растаможку/покупку/обслуживание авто - не покупай. Есть же общественный транспорт. Только у нас такой менталитет - сначала покупаем, потом думаем зачем оно нам и на какие деньги этот автомобиль содержать.
Василь_Васильович
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.08.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:17

Да нет решения с б*** через растаможку.

Либо (вариант 1) - принимают 8487/8488 и дальше начинают щемить, евробляхи исчезнут, либо новый майдан

Либо (вариант 2) - делают оплату дорог/виньетку для иностранных номеров, а дальше начинают стоимость виньетки постепенно увеличивать (через год-два евробляха сама станет очень невыгодной и они исчезнут по экономическим соображениям)

Либо (вариант 3) - и то, и другое
sanyok
 
Повідомлень: 132
З нами з: 15.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українці можуть економити на комуналці - експерт 1, 2
R2 » Суб 03 лют, 2018 11:44
11 1391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 18:41
finuser222
Коли українці отримають пенсії за вересень
R2 » Вів 04 вер, 2018 18:31
9 445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 вер, 2018 16:12
sequence
Німці назвали найбільш і найменш надійні вживані автомобілі
R2 » Суб 01 вер, 2018 13:13
6 589
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 вер, 2018 02:27
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.