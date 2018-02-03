Лише 4% за те, щоб залишити ситуацію статус-кво.
Дивися повний текст Українці назвали оптимальний підхід до вирішення проблеми «єврономерів» (опитування).
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Додано: Сер 05 вер, 2018 14:33
Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали оптимальний підхід до вирішення проблеми «єврономерів» (опитування).
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:33
Только 4% за то, чтобы оставить ситуацию статус-кво - масло масляное. Нужно писать, "оставить статус кво"
Додано: Чет 06 вер, 2018 07:47
Люди в принципе не понимают проблему евроблях и пытаются давать решение - смех и только
Сейчас открою бОООООльшой секрет для таких людей - главная проблема уже завезённых евроблях не в том, что их здесь дорого растаможить, а в том, что они не проданы там, за границей. Т.е. у них есть хозяин (поляк, литовец и т.д.) и этот автомобиль это его собственность. И перед тем, как здесь растаможить евробляху, её нужно сначала отогнать обратно на родину (Польшу, Литву и т.д.), продать, заплатить налоги с продажи, снять с учёта, пригнать сюда в украину и только потом растамаживать и ставить на учёт уже здесь. Вся эта канитель будет стоить таких денег, что эти евробляхи выгоднее сдать в металлолом, а никто этого делать не хочет, что вполне ожидаемо.
Потому проблема гораздо круче, чем многие думают. Скажу крамолу сейчас - даже если завтра сделают стоимость растаможки в 100 евро, то евробляхи продолжат ездить. Осознайте это!
Додано: Чет 06 вер, 2018 07:57
НЕ все ездят по доверенности. А давайте попробуем растаможку в 100-500 евро и тогда посмотрим .
свинорыл
Додано: Чет 06 вер, 2018 08:49
Re: Українці назвали оптимальний підхід до вирішення...
Согласен! Не все, а только 50%, другие 50% оформлены как сотрудники польской/литовской фирмы и находятся здесь в длительной командировке.
А что смотреть ? Изменение стоимости растаможки не может повлиять на уже ввезённые машины. Это же очевидно! Если человек купил старую машину за 1,5-2 тыс евро, то он не будет платить ещё столько же за её оформление. Разве не понятно ?
Додано: Чет 06 вер, 2018 08:56
Нужно разрешить растамаживать авто 10лет и старше, но налоги снизить не значительно чтобы бютжет наполнялся.
Нет денег на растаможку - покупай корч дешевле. Хочешь приличное и 5-7 летнее авто - плати.
Такая политика и автосалонам свинью не подложит и малоимущие смогут купить совсем старые авто.
Додано: Чет 06 вер, 2018 10:04
С чего бы это? Хочешь купить безопасное, екологически чистое авто - и на тебе плати, а если покупаешь старый убитый дымящий хлам - и получаешь льготную растаможку??? Вы с дуба упали?) Во всем цивилизированном мире менно покупатели старого хлама платят больше, а у нас Вы предлагаете сделать как всегда - через ж***?
Додано: Чет 06 вер, 2018 10:14
v0f41k И вообще, нет денег на растаможку/покупку/обслуживание авто - не покупай. Есть же общественный транспорт. Только у нас такой менталитет - сначала покупаем, потом думаем зачем оно нам и на какие деньги этот автомобиль содержать.
Додано: Чет 06 вер, 2018 10:17
Да нет решения с б*** через растаможку.
Либо (вариант 1) - принимают 8487/8488 и дальше начинают щемить, евробляхи исчезнут, либо новый майдан
Либо (вариант 2) - делают оплату дорог/виньетку для иностранных номеров, а дальше начинают стоимость виньетки постепенно увеличивать (через год-два евробляха сама станет очень невыгодной и они исчезнут по экономическим соображениям)
Либо (вариант 3) - и то, и другое
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