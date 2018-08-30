Загальна сума недофінансування за програмою "Лікування громадян за кордоном" становить приблизно 381 млн 718 тисяч гривень.
Дивися повний текст Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 15:54
Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн.
Додано: Сер 05 вер, 2018 15:54
...1/10 часть вышеозначенной суммы была выдана "клоунам под куполом ВР" на "санаторно-курортное оздоровление"..с..ки!!. и не отсохнут же руки этих тварей загребущих брать то, что кому-то нужно как воздух?!....
Додано: Сер 05 вер, 2018 17:17
- А остальные обслуге?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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