RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для лікування українців за
кордоном не вистачає 380 млн грн

Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:54

Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума недофінансування за програмою "Лікування громадян за кордоном" становить приблизно 381 млн 718 тисяч гривень.

Дивися повний текст Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:54

...1/10 часть вышеозначенной суммы была выдана "клоунам под куполом ВР" на "санаторно-курортное оздоровление"..с..ки!!. и не отсохнут же руки этих тварей загребущих брать то, что кому-то нужно как воздух?!....
maestro71
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 17:17

  maestro71 написав:...1/10 часть вышеозначенной суммы была выдана "клоунам под куполом ВР" на "санаторно-курортное оздоровление"..с..ки!!. и не отсохнут же руки этих тварей загребущих брать то, что кому-то нужно как воздух?!....

- А остальные обслуге?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5681
З нами з: 20.09.12
Подякував: 578 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як виплачують пенсії українцям за кордоном
R2 » Нед 02 вер, 2018 20:17
5 273
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 20:49
warlamp
Гройсман розповів, скільки не вистачає на реформу...
R2 » Чет 30 сер, 2018 08:38
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 сер, 2018 12:29
Kart
За рік реальні зарплати українців зросли на 15%
R2 » Сер 29 сер, 2018 09:51
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 сер, 2018 13:11
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.