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Гройсман презентував нові
стандарти будівництва в Україні

Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19

Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Необхідно змінити застарілі стандарти та державні норми будівництва.

Дивися повний текст Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19

Практически всё верно, но вот
- Устройство ограждений на тротуарах для безопасности пешеходов.
прямо с РФ дурь копируем
Avers
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:37

  antey1969 написав:Четыре года терпел, и тут вдруг перед выборами прорвало. Инициативы сыплются, как из рога изобилия)))

Инициативы были и раньше. Просто перед выборами такие как вы посыпали комментами как из рога изобилия. За Юлю? Или покруче, за Медведчука?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:12

Контрольная фраза "должны работать"))
Что-либо работает из того, что озвучил Гройсман?
Он же сказочник
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:18

  sergnemo68 написав:
  antey1969 написав:Четыре года терпел, и тут вдруг перед выборами прорвало. Инициативы сыплются, как из рога изобилия)))

Инициативы были и раньше. Просто перед выборами такие как вы посыпали комментами как из рога изобилия. За Юлю? Или покруче, за Медведчука?

Та и не говорите, зарегился семь лет назад в предвкушении, дождался и теперь изголяюсь над "реформаторами". Шел пятый год обещаний...
Что сделано?
Не переименовано, не в проекте, а именно сделано?
antey1969
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