Необхідно змінити застарілі стандарти та державні норми будівництва.
Дивися повний текст Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19
Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман презентував нові стандарти будівництва в Україні.
Додано: Сер 05 вер, 2018 16:19
Практически всё верно, но вот
- Устройство ограждений на тротуарах для безопасности пешеходов.
прямо с РФ дурь копируем
Додано: Сер 05 вер, 2018 18:37
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:12
Контрольная фраза "должны работать"))
Что-либо работает из того, что озвучил Гройсман?
Он же сказочник
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:18
Та и не говорите, зарегился семь лет назад в предвкушении, дождался и теперь изголяюсь над "реформаторами". Шел пятый год обещаний...
Что сделано?
Не переименовано, не в проекте, а именно сделано?
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