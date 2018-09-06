Німецька компанія Bayer відкрила в Житомирській області сучасний завод із виробництва насіння сільськогосподарських культур на 85 постійних і 220 сезонних робочих місць.
Дивися повний текст Німецька компанія Bayer відкрила в Україні новий завод.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 17:49
Німецька компанія Bayer відкрила в Україні новий завод
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Дивися повний текст Німецька компанія Bayer відкрила в Україні новий завод.
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:04
Додано: Сер 05 вер, 2018 19:09
поздравляю, это новые высоты зрадодеби**зма
и таких гомноботов полный сайт..
гордиться не нужно, обычный завод. но и зрадодрочерство тут ни о чем. построили и хорошо, меньше импортировать будут
главное оружие рашистов - ложь
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